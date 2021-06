Yuya anuncia que será mamá e inmediatamente internet enloquece, así lo anunció la YouTuber hace pocas hora en un video.

Lo hizo junto a su pareja, el cantante Siddhartha, quien también dedicó unas palabras a su bebé, que llevará el nombre de Mar.

Yuya está en embarazo

El video publicado en su canal de YouTube inicia con las letras MAR y continúa con una animación donde le dedica unas palabras. También, habla de cómo ha sido el camino que ha recorrido hasta ahora así como sobre su pasado.

“Dediqué la mayoría de este tiempo para conocer, reconocer y abrazar todos los cambios que estaban surgiendo dentro y fuera de mí. Honestamente aún no puedo comprender la inquietante maravilla en la que se manifiesta y comienza una nueva vida. Cómo es posible que el día de hoy tengo dos corazones dentro de mi cuerpo”, dice la YouTuber.

Por su parte, el cantante Siddhartha publicó tres fotos en su Instagram en las que también le mandó un mensaje a su hijo.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea… Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito.

Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar”.

Internet explota con la noticia

Desde que se anunció la noticia en la tarde de este sábado, acaparó la atención de todas las redes sociales. La influenciadora es tendencia en Twitter y sus seguidores no pueden ocultar la felicidad por ver a su ídolo embarazada.

Estos son algunos de los mejores memes que compartieron los usuarios en redes sociales tras la noticia de la llegada de Mar.

