Hermana de Lucas Villa asegura que no se callará, así sea una molestia para los investigadores. Así lo aseguró en una entrevista que sostuvo con el periódico El Espectador.

Sidssy Uribe Vásquez solo quiere encontrar más pruebas para determinar qué fue lo que pasó el día que asesinaron a su hermano con ocho disparos. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo en el viaducto César Gaviria de la capital risaraldense.

Los hechos

Hay dos hipótesis, una la que manejan miembros de la Mesa Nacional de Víctimas que vinculan el hecho a miembros de la misma Policía. Mientras que la Fuerza Pública dice que se pudo tratar de un atentado de la banda La Cordillera. Aún no se determina el motivo.

La joven aseguró que la Fiscalía, luego de un mes de los hechos en medio del paro nacional, no le ha comunicado avances investigativos. Pero, que le ha hecho saber su “malestar” por su activismo en los medios de comunicación.

Además, reveló que ha recibido amenazas, que tiene miedo, por lo que cada declaración se puede interpretar como “un acto de valentía”.

Sobre la investigación dijo que el pasado 9 de junio “me reuní con el equipo de la Fiscalía que está encargado del caso de mi hermano y nos dijeron que había avances, que les había llegado mucha gente dándoles testimonios de lo que saben, pero no son testigos presenciales u objetivos para ellos. Nos dijeron que están recaudando muchas pruebas, pero más allá de eso no nos dieron nada concreto, nada sólido. Solamente hubo una molestia por de pronto salir a los medios a decir lo que yo he dicho (que ha recibido amenazas), pero pues es que ellos hablan de que hay un tiempo prudencial: Desde que uno genera la alerta y la acción de la Fiscalía“.

Falta de comunicación

Además, dijo que ella les contestó que le pueden exigir que no hable cuando ha sido el ente el que no se ha comunicado como debería.

“A mí no me pueden venir a exigir que yo no debería hablar o que no debería utilizar estos medios, cuando me han garantizado que me están escuchando. Ellos me decían que la Fiscalía no se mueve así, yo les decía que la Fiscalía no llama y me respondían que no están en la obligación de llamar a las víctimas, ni a los familiares“, dijo la joven.

Agregó que “la Fiscalía me pidió expresamente que manejara el tema con prudencia, pero yo no sé si eso sea lo correcto o no. Lo que busco es que la información para mis abogados sea fluida porque es muy importante que también haya una investigación por parte de las familias“.

