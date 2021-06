(VIDEO) Venezolanos y vigilante señalada de acto de xenofobia se reconciliaron.

Hace pocos días se conoció la denuncia de unos ciudadanos venezolanos contra una vigilante de reconocido almacén de cadena por xenofobia.

Todo quedó registrado por un video, captado por uno de los ciudadanos extranjeros que viven en Bogotá. Dicho video se hizo viral en redes sociales y desató una enorme polémica.

¿La razón? En las imágenes se evidencia que el cruce viene de ambas partes, por lo que los comentarios se dividieron en redes.

Ante lo sucedido, las directivas del establecimiento se pronunciaron por redes sociales.

“El día de los hechos ocurridos nos comunicamos con la persona y aclaramos este suceso, para nosotros es muy importante la experiencia de todos nuestros clientes por lo que el área encargada ya realizó la debida gestión para evitar que esto vuelva a suceder”, expresaron.

Ahora se conoció que los venezolanos y la vigilante señalada del acto de xenofobia aceptaron su error y se reconciliaron.

“De pronto no fue nuestro mejor momento, les pido disculpas, yo sé por el momento que están pasando, tengo familiares y amigos venezolanos, no fue un acto xenofobia. Yo tengo la función de cuidar, pero no lo hice de la mejor forma. Estos días no han sido fáciles para mí. Todos tenemos derecho a otra oportunidad”. manifestó Sujey Montaño, quien trabaja como vigilante del almacén y como lo reportó El Tiempo.

Uno de los jóvenes que se vio afectado también se manifestó sobre lo sucedido.

“Yo también me quiero disculpar, ella no estaba en su mejor momento. OJalá no vuelva a pasar. Me disculpo por las ofensas de mi compañero”, expresó Everts Urbina, quien trabaja como rappitendero.

En Carulla creemos que escuchar y entender a los demás es el primer paso para la reconciliación.

Así lo demostraron Everts Urbina, Rappitendero, y Sujey Montaño, vigilante. Un encuentro que es ejemplo de comprensión y empatía para todos. pic.twitter.com/0KV96bGFtP — Placeres Carulla (@PlaceresCarulla) June 11, 2021

