¡El colmo! ¡Atención! Denuncian abuso sexual en el ‘Portal de la Resistencia’.

A través de redes sociales, y luego de hacer público un comunicado, organizaciones feministas denunciaron que el pasado domingo 6 de junio, exactamente en el portal de las Américas; lugar que ahora acogido por los manifestantes como ‘Portal de la Resistencia‘, se presentó un hecho de agresión sexual.

Cabe mencionar que, este hecho se dio mientras avanzaba un evento organizado por los mismos manifestantes.

Allí se estableció un espacio humanitario denominado como ‘Al calor de la olla’, con el que se buscó convergencia alrededor de los manifestantes para generar acciones libres sin violencia. Recordemos que este escenario ha sido epicentro de agresiones por parte de la Fuerza Pública y de algunos ciudadanos que han minado la protesta pacífica.

No obstante, el pasado 6 de junio se organizó un evento denominado ACABart, que se inició a las 7 a.m. del domingo hasta a las 7 a.m. del lunes festivo. Ese día se solicitó de manera atenta que no hubiera presencia de la Fuerza Pública, para poder realizar durante el día manifestaciones artísticas y culturales, pero en la noche se reportaron algunos hechos que fueron alertados, así lo indicó el medio de comunicación El Tiempo.

“En el marco de esta jornada se presentaron varios casos de acoso y violencia sexual dentro del espacio. Una vez nos enteramos, decidimos comunicar y denunciar estos hechos en la tarima principal ubicada en la plazoleta del ‘Portal de la Resistencia’ tomando el micrófono para expresar el dolor e indignación que nos producen estas situaciones”, así lo indicó las personas que participaron en ‘Al calor de la olla’.

Es importante recalcar que, ellos explicaron que el agresor no hace parte de las primeras líneas que permanecen allí ni de ningún otro colectivo juvenil. Pero sí lamentaron y rechazaron que, pese a las advertencias, no se hizo nada, indica el mismo medio.

“Violaron a una pelada ayer en el portal Resistencia y el evento que se estaba realizando siguió como si nada. Su revolución de machos está pegada con babas”, expresó en su cuenta de Twitter una joven que denunció el hecho.

Y mire esto Concejal, este comunicado confirma que no se trata de un solo caso. Son muchos más si que nadie diga nada!👇🏻

Y mire esto Concejal, este comunicado confirma que no se trata de un solo caso. Son muchos más si que nadie diga nada!👇🏻

Se convirtió la toma del #portalAméricas en un Bronx lleno de droga y abusos sexuales "al calor de la olla"?

Ante dicho suceso, la Secretaría de la Mujer informó que tuvieron conocimiento del caso y que realizaron un acompañamiento a la víctima. “Un gestor de la Secretaría de Gobierno contactó a la Línea Púrpura para informar y dar datos para atención de la presunta víctima. También señaló que, en ambulancia asignada por el Crue, la mujer fue remitida al hospital de Bosa. Allí fue atendida por el equipo de abogadas de la Secretaría de la Mujer, presentes en las diferentes subredes de salud de la ciudad”, indicaron.

Cabe mencionar que, hasta el momento la Secretaría Distrital de la Mujer ha atendido a 29 mujeres por situaciones presentadas en el marco del Paro Nacional. De las cuales, 25 manifiestan que el presunto agresor fue un miembro de la Policía Nacional.

“Es inaceptable y reprochable cualquier tipo de violencia contra la mujer, venga de donde venga. Los servicios de orientación jurídica y atención psicológica de la secretaría son para todas las mujeres, sin importar su rol en el contexto de la protesta, así como que estos servicios son absolutamente confidenciales y gratuitos”. “Invitamos a las mujeres a que se acerquen y no dejen pasar ninguna situación de violencia física o sexual que ocurra en su contra en el contexto de la protesta social”, destacó Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer.

