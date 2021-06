Francisco Santos sale de la embajada en Washington, Estados Unidos

Este lunes distintos medios de comunicación confirmaron que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, presentó la renuncia a su cargo durante una conversación con el presidente Iván Duque.

Fuentes confirmaron a Blu Radio que Santos habló con el presidente Iván Duque para expresar verbalmente su intención de dejar la embajada. Esto significa que aún no ha presentado oficialmente su carta de renuncia.

De acuerdo con la emisora, por petición del presidente, Santos viajará en los próximos días a Colombia.

Según se sabe, en la conversación, el jefe de Estado le pidió que esperara un poco. Falta esperar la información oficial.

Recientemente, el embajador de Colombia en Washington admitió que el apoyo de congresistas del partido de Gobierno Centro Democrático a la campaña de Donald Trump hizo daño a las relaciones bilaterales que ha tenido el país con Estados Unidos.

Sin embargo, el embajador Santos negó tajantemente que el jefe de Estado colombiano se hubiera inclinado en favor de Donald Trump o en contra de Joe Biden.

“No se tomó partido en ningún momento, en ningún segundo. No le he oído una conversación al presidente Duque en la que no hable de la importancia de la relación bipartidista. Se ha actuado de manera bipartidista permanentemente”, sostuvo Santos.