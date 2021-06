En video: mujer maltrata con correa a adulto mayor en Bucaramanga

Una persona vecina de la zona captó el momento exacto en que mujer maltrata con correa a adulto mayor en Bucaramanga.

Los hechos se habrían dado en el barrio Sotomayor, de la ciudad de Bucaramanga. Uno de los vecinos captó el momento en que una mujer maltrataba cruelmente a un adulto mayor en el balcón de un apartamento.

En el video se observa cómo la mujer sostiene una correa y la azota varias veces contra el adulto mayor que estaría sentado en el balcón.

Quien grabó el video pidió ayuda para viralizar el hecho, ya que en las líneas de atención de los CAI más cercanos no funcionaban.

“Me gustaría que me ayudaran a compartir, ya que este adulto mayor viene siendo maltratado varios meses atrás. He podido evidenciar cómo lo sacan al balcón del apartamento desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., proporcionándole castigos durante todo ese tiempo”, escribió el denunciante.

En el video, incluso, se puede ver que esta persona intenta llamar a los CAI de San Pio y Sotomayor sin obtener respuesta. Además, intenta llamar al Comando de la Policía Metropolitana y dice que el número no se encuentra en servicio.

Después de que se hiciera viral el video, la Policía habría llegado al lugar para rescatar al adulto mayor. Comentaron que fue llevado a un hogar de paso, en donde esperará mientras se adelantan las actividades para investigar la conducta.

La Comisaría de Familia y la Alcaldía de Bucaramanga habrían estado presentes en el operativo que se llevó a cabo para hacer el rescate.

En su cuenta de Twitter, la Policía Metropolitana expuso un video del rescate en donde se puede observar que el adulto mayor tiene varias heridas en sus brazos.

Además, el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Luis Quintero, anunció que la Comisaría de Familia ya inició una “investigación donde determinará las circunstancias a que haya lugar de acuerdo con la información que se recibió”