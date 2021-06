Este hecho ocurrió la noche del pasado miércoles hacia las 8 p.m. Fotógrafo de El Espectador denuncia que el Esmad lo golpeó y agredió en Bogotá.

Un fotógrafo del diario El Espectador registró cómo en la localidad de Suba, en el barrio Alcaparros, se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Esmad.

En medio de la confrontación y pese a que se identificó con sus credenciales de prensa, el reportero resultó agredido y golpeado por la fuerza pública en este sector.

De acuerdo al testimonio del profesional esto ocurrió cuando estaba tomando unas fotos del Esmad golpeando a unos capturados.

El reportero se intentó refugiar en un árbol cuando lo detuvieron varios miembros del Esmad.

Esta acción se dio mientras el fotógrafo portaba “chaleco, casco con la palabra prensa a lado y lado, máscara antigases, chaleco antibalas y carné” como fotógrafo del diario capitalino.

Sin embargo lo tumbaron al suelo. “En ese momento empiezan a rodearme, aproximadamente siete u ocho agentes. Yo sentí que me cogieron de la espalda, como de la chaqueta”, dijo la víctima.

Mientras tanto “otro me pone el pie entre las piernas para hacerme un tipo de zancadilla. Ahí me caigo con todo lo que tenía puesto. En el piso me empiezan a golpear, no tengo claro si era patadas o bolillazos”, afirmó.

De igual forma el reportero añadió que “les repito que soy de prensa. Ahí me dicen ‘prensa de qué’ en sentido como usted no es nadie”, detalló.

Además le destruyeron su equipo de trabajo “Y le da golpes al lente de mi cámara con el bolillo, yo me corro para que no siga golpeándola”.

En conclusión, el reportero con algunas heridas en cuerpo, por los golpes pudo salir del lugar.

Finalmente aseguró que pudo tomar fotografías en las que se logra ver el número de identificación de los miembros de la fuerza pública que lo agredieron.

