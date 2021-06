Jessy Quintero demandará al Estado por ser víctima en el caso Colmenares. Según los argumentos de la demanda, la joven habría sido víctima de conspiración.

Según reveló Blu Radio, textualmente los argumentos indicarían que “Jessy Quintero ha sido víctima de una conspiración criminal y mediática”.

La demanda al Estado

El abogado de Jessy Quintero, Jesús Albeiro Yepes, anunció que demandarán al Estado por los daños causados a la joven durante el proceso judicial.

Después de nueve años de proceso, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la joven es inocente del delito de favorecimiento al homicidio.

“Jessy Quintero ha sido víctima de una conspiración criminal y mediática. El Estado es responsable por los actos delictivos de sus servidores. Acudiremos a la justicia administrativa en pro de la verdad y la compensación por el daño causado”, dijo el abogado a través de su cuenta de Twitter.

“Una conspiración criminal”

A través de un video publicado en la redes del equipo de abogados, Yepes dijo que “alguien debe responder. Son muchos los responsables. Ningún agravio, injuria o calumnia cambiará la historia. Jessy Quintero Moreno es inocente. Lo han dicho dos instancias judiciales”.

Luego agrega que “constituye un deber moral comparecer ante la justicia administrativa para que el Estado responda por los actos irregulares y delictivos de sus funcionarios, que alimentaron el estigma y el señalamiento en contra de de la joven”.

El caso en contra de Jessy Quintero y Laura Moreno fueron absueltas por duda razonable pues, según el Tribunal Superior de Bogotá, ya que no se logró demostrar la hipótesis de que se trató de un homicidio.

“La situación planteada alrededor de esta providencia conduce a optar por el principio individuo pro reo que implica que, ante la duda, se debe resolver en favor del acusado. Ello, porque luego de analizar todas las incidencias y pruebas practicadas en el juicio condenar, como reclaman los apelantes, no es posible por cuanto el tribunal no alcanzó, definitivamente, un conocimiento más allá de toda duda no solo frente al delito de homicidio si no a la responsabilidad que le sería”, indicó el magistrado que las absolvió.

Según Blu Radio, la familia Colmenares seguirá dando la batalla y anunciaron que interpondrán el recurso extraordinario de casación, para que sea la Corte Suprema de Justicia quien estudie el proceso.

