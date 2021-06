Álvaro Herrera, músico agredido, hace un llamado a la reconciliación

Álvaro Herrera Melo es un joven músico de la ciudad de Cali quien el pasado 28 de mayo fue víctima de agresiones y captura ilegal, lo querían hacer pasar por un falso positivo judicial.

Este joven de 25 años de edad habló con Publimetro Colombia sobre lo sucedido ese día en el sur de Cali y mandó un mensaje de reconciliación.

Álvaro Herrera contó lo sucedido

El viernes 28 de mayo se cumplía un mes del Paro Nacional que estalló el pasado 28 de abril.

Por motivo de esta movilización social que convocó a miles de ciudadanos caleños, se programaron varias actividades en la ciudad; plantones, marchas y muestras culturales como el cacerolazo sinfónico del que hacía parte Álvaro Herrera.

Nos empieza contando lo que pasó ese día.

Fotos: Cortesía para Publimetro Colombia

“En ese marco del Paro Nacional, músicos de todas las colectividades y agrupaciones de la ciudad, pertenecientes a las diferentes escuelas de música e instituciones público-privadas, decidimos cristalizar esta unión de músicos en el Paro, en un formato que se llama Cacerolazo Sinfónico”

No era la primera vez que tocaban, era el tercer cacerolazo sinfónico que se hacía en Cali.

Ya se habían presentado en la Loma de la Cruz, rebautizada como Loma de la Dignidad. También en el sector de Siloé y esta tercera entrega se hacía en las inmediaciones de la Universidad del Valle en la Calle 13 con Carrera 100.

Ese día todas las marchas que se estaban adelantando en Cali iban a llegar a la Universidad del Valle, haciendo de este cacerolazo parte de la agenda del día.

“Yo de hecho era uno de los cornistas, el único cornista que se encontraba dentro de la orquesta y resulta que hacia la 1:20 de la tarde empieza el concierto después de demoras en la organización de sonido”, cuenta Herrera.

Fotos: Cortesía para Publimetro Colombia

Empiezan los hechos de orden público

Hacia las 3:20 p.m. empiezan a ocurrir unos hechos de orden público que van escalando a medida que pasan los minutos.

Es allí donde la Primera Línea les avisa a los manifestantes del sector que se están presentando unos enfrentamientos en el barrio Ciudad Jardín.

La orquesta terminó el concierto súbitamente a las 3:30 p.m. y se evacuó a todos los presentes.

Fotos: Cortesía para Publimetro Colombia

“Nos dirigimos a los buses. En mi caso, como no tenía ruta ni tenía un medio de transporte, entonces me fui para mi casa que es en el sur de la ciudad, cerca al sector de los hechos”, Álvaro rodea el campus de Meléndez y se va por la calle 16 hacia su casa.

A lo lejos había un grupo de motociclistas viendo un contingente policial que estaba sobre la avenida Cañasgordas, ahí empezaron los disparos.

Dice que sacó su teléfono y empezó a grabar. “Había civiles vestidos con camisetas blanca, otros con chalecos, otros con capuchas, pero lo más irregular era las armas que portaban que eran de corto y largo alcance”.

Hacia las 4:00 p.m. empezaron a atacar a los de Primera Línea cuyos videos son virales en redes sociales y dan muestra de las detonaciones que se dan desde el CAI de Ciudad Jardín.

“Empiezo a grabar toda la escena de hecho yo estaba detrás de quienes disparaban contra la sociedad civil y eran civiles con complacencia de la Policía Nacional. Se muestran imágenes que estaban atrás, al lado, y a veces hasta de frente”.

Agreden a Álvaro Herrera

Álvaro cuenta que de repente un civil le apuntó y él tomó una piedra como defensa, hubo un cruce de palabras y otro de los ‘tiradores’ llega y lo empieza a ahorcar, otros civiles se unen para pegarle.

“Varios civiles armados me arrastran por el sector de Ciudad Jardín y me decían que era un vándalo”. Lo entregan herido, sin camisa, le decomisan su instrumento y uno de los oficiales dice en tono de pregunta “¿y por qué no lo desaparecemos?”.

SOS Cali #NosEstanMatando ¿Por qué @PoliciaColombia obliga al músico Álvaro Herrera, estudiante de @UnivalleCol a decir que es vándalo? Para sector artístico es un talento del corno y amigo @DefendamosPaz. Por favor AYUDA. El video lo rotó policía con personas del CD. ¡Basta! pic.twitter.com/6tAJrNTFSQ — JesusAbadColorado (@AbadColorado) May 29, 2021

Luego se lo llevan en una patrulla hacia el CAI de La María donde es golpeado por oficiales de policía, según cuenta.

Es aquí donde se graba el video viral de incriminación en el que usó nombre y cédula falsos para proteger su integridad, lo hizo por miedo.

La cifra 2 heridas en la cabeza sufrió Álvaro por las agresiones

Luego de pasar por el Hospital San Juan de Dios para la atención médica, los llevan a la URI para el proceso de indagación por los hechos y después, un juez lo deja en libertad junto a otros 4 jóvenes al determinar que su captura fue ilegal.

L I B R E S 💪🏼



Álvaro Herrera Melo y Sebastián Mejía, libres después de haber sido golpeados y detenidos injustamente mientras tocaban en el Cacerolazo Sinfónico en Cali, el día de ayer. pic.twitter.com/gPvv92wmjJ — Susana Boreal (@SusanaBoreal) May 29, 2021

Ahora emprenderá las acciones legales para adelantar las sanciones disciplinarias y penales a las que haya lugar.

Intentamos hablar con las autoridades para saber acerca de las investigaciones sobre el caso de Álvaro Herrera Melo pero no fue posible contactarnos con la Personería ni con la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali.

….ÚLTIMA HORA



La Primera Línea Jurídica le cumple a Colombia. En LIBERTAD nuestro joven músico Álvaro Herrera Melo



MUY GRAVE hubo torturas, el juez declara ilegal la captura. Procederemos contra los uniformados



Habla nuestro colega @S_Caballer0. A todos gracias por el apoyo pic.twitter.com/mDS1RD7spT — AUGUSTO A OCAMPO (@AUGUSTOOCAMPO) May 29, 2021

Álvaro envía un mensaje final

“Yo los invito a que tomen conciencia de lo que está pasando ahora, de la coyuntura nacional y primero, hacer un llamado a la reconciliación. Quiero recalcar que no todos los de Ciudad Jardín son malos y no todos los policías son malos. Hay hombres y mujeres en la Policía que son respetuosos de la ley y hay ciudadanos que son conscientes de la situación y tienen un gran sentido social, que se sienten amenazados también porque cuando se hace un señalamiento no es a una sola persona sino a todo un barrio”. Álvaro Herrera, joven músico de Cali

