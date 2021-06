¡Todo sucedió en Estados Unidos! ¡Un millón de dólares! La suma de dinero que recibió una joven por vacunarse contra el coronavirus.

La protagonista de esta gran historia es Abbey Bugenske, residente de Ohio, quien fue la primera premiada de Vax-A-Million, lotería que busca que más personas se vacunen.

Estados Unidos es uno de los países con más personas vacunadas contra la COVID-19 en todo el mundo, gracias a una masiva campaña liderada por el actual presidente, Joe Biden.

Sin embargo, el país norteamericano tiene un problema, y radica en la una gran comunidad de ciudadanos que están en contra de todas las vacunas, por lo que el porcentaje de inoculados contra el coronavirus se estancó.

Por tal motivo, gobiernos locales ha promovido la inoculación con diferentes premios, como hamburguesas, cervezas, marihuana y hasta millonarios premios.

Este último lo evidenció la joven de 22 años de edad, quien fue la primera gran ganadora de la lotería semanal de un millón de dólares que propuso el gobernador de Ohio; Mike DeWine.

“Grité lo suficiente como para que mis padres pensaran que estaba llorando y que algo andaba mal, pero cuando comencé a gritar que había ganado un millón de dólares y que iba a ser millonaria, me dijeron que me calmara y me asegurara de que no fuera una broma”, le indicó la chica a la cadena NBC.