Joven fue brutalmente agredida por un taxista por ser lesbiana

El hecho ocurrió recientemente en el sur de Bogotá. Un taxista habría golpeado a una mujer por ser lesbiana.

La denuncia la hizo la misma mujer, identificada como Yeimy Paola Triana, a W Radio. Ella contó que el ataque sucedió el pasado sábado 29 de mayo, en la madrugada.

Tras la denuncia, el taxista recibió una sanción en la empresa donde trabajaba.

La víctima del ataque tomó el taxi en Chapinero con rumbo a la localidad de San Cristobal. Pero, al llegar, el taxista le cobró 40 mil pesos, una tarifa que no correspondía al taxímetro.

Ella le reclamó al hombre por el cobro excesivo, pero en respuesta le cerró la puerta del vehículo.

“La mira, analiza su apariencia y le pregunta que, si es lesbiana, cuando la mujer responde que sí, el conductor coge un palo y empieza a pegarle hasta reventarle la cabeza y romperle la nariz”, contó el medio.

Ahora la joven espera que se haga justicia en su caso. Además, tendrá que someterse a una cirugía en su rostro.

“Estoy esperando la cirugía, pero más que el dolor físico es más el dolor que no podamos caminar en la calle. Me parece injusta esta golpiza que no sé de dónde salió”, contó.

Triana también denunció que varias de sus amigas llegaron hasta Taxis Libres, a donde pertenecía el conductor, pero nadie les dio información del sujeto.

“Ayer fui directamente con un policía y la respuesta es que si no es con una orden de Fiscalía no me entregan el nombre del dueño del carro. Hoy recibí una llamada de servicio al cliente y me dijeron que me iban a ayudar”, agregó.

Finalmente a este sujeto lo vetaron de la compañía.