El álgido momento entre Juan Diego Alvira y el presidente de la CUT por el Paro

En entrevista con Juan Diego Alvira el presidente afirmó cosas concretas con respecto a las preguntas álgidas que le hizo el presentador.

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores; y Emilio Archila, consejero presidencial y miembro de la mesa de negociación por parte del Gobierno Nacional, fueron entrevistados por Noticias Caracol este lunes.

Allí se les hicieron preguntas sobre las prioridades del Paro Nacional, que según el presentador, serían hacia la protesta y no el hambre de la gente.

“Yo no entiendo, si han quebrado 500.000 empresas, si la gente está aguantando hambre, si hay desempleo, si los jóvenes no encuentran mecanismos democráticos para ser escuchados. ¿Por qué no es eso el primer punto? La falta de oportunidades y sí protesta social, explíquemelo”, le dijo el presentador a Maltés.

A esto, el presidente de la CUT le respondió que las peticiones las tenía el Gobierno desde antes de la pandemia en su escritorio. Agregó que el Gobierno tiene responsabilidad en la crisis que atraviesa el país, ya que si hubieran sido citados antes a negociar, no estaría sucediendo todo esto.

Desde el 20 de junio del año pasado el reciente pliego de peticiones estaba presentado y el presidente Duque no quiso recibirlos. “Entonces la ciudadanía debe mirar quien es el que tiene interés en negociar y quien no. Es más, después del paro de 21 de noviembre del 2019 le dijimos al presidente que necesitábamos renta básica y le presentamos 13 ejes antes de discutir, antes de la pandemia”, declaró Maltés.

El presentador se mostró exasperado porque le parece que el primer punto del pliego debería ser el que pide atender el hambre de los colombianos. “Permítame, ¿no debería ser eso el primer punto?: renta básica para los colombianos que están en este momento empobrecidos, para los desempleados, no debería ser ese el primer punto antes que unas protestas. Porque si vamos a definir las reglas de una protesta, vamos a seguir más adelante de protesta en protesta“, le dijo.

En este sentido, Maltés le respondió que es necesario garantizar la protesta social, en un país que se hace llamar democrático. Además, dijo que “la protesta social no se resuelve a tiros”, y que el Gobierno Nacional debe pronunciarse y rechazar estas prácticas.

“Vimos el viernes pasado, personas de civil disparando armas cortas y largas a los manifestantes. No podemos sentarnos en una mesa a hablar de los problemas graves que tiene el país mientras en la calle les disparan a los manifestantes. Las armas son monopolio del Estado y ellos no han dicho nada de eso”, dijo Maltés.

Dentro de todo esto, el presidente de la CUT fue enfático en que el Gobierno debe rechazar el uso de armas por parte de civiles en las manifestaciones. Cabe destacar que el pasado 28 de mayo, cuando se cumplía un mes del Paro, se vieron en las redes sociales varios videos de civiles armados disparando contra personas en las calles. Esto se hizo común en la ciudad de Cali.

Un video en específico mostró a un hombre armado y disparando al aire en Ciudad Jardín. Cabe destacar que esta persona se pronunció en redes sociales explicando el hecho.

Revise el video de Noticias Caracol aquí: