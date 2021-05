El expesidente y exsenador ha causado revuelo por sus declaraciones. Álvaro Uribe explicó por qué dijo que a Iván Duque le ha faltado autoridad.

Tras asegurar lo anterior en W Radio, este lunes dijo que lo que hizo en Cali durante el fin de semana estuvo bien.

“Me parece que lo que anunció el viernes en Cali es una gran expresión de autoridad”. indicó en Blu Radio.

Días antes, Uribe se había reunido con Duque y, según él, solo le manifestó su apoyo.

El expresidente reconoció que se reunió con el mandatario en medio de los hechos violentos que han ocurrido desde el viernes en el país.

“Yo aprecio el presidente y soy muy respetuoso con él. Sí, me reuní con él y le hablé con afecto y sinceridad”, dijo.

Y agregó: “Yo sí diría que para Colombia no es bueno que se negocie con un comité del paro que ha estado insistiendo en los bloqueos y en la violencia”.

Además, indicó que le ha dicho a su partido que un estado de conmoción interior no es viable. “Cuando yo estudio la ley 137 de instrumentos excepcionales, le he dicho al partido que no encuentro razón a la conmoción interior”, señaló.

