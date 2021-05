Un libro para celebrar la maternidad imperfecta

Para nadie es un secreto que este año no ha sido fácil, repleto de incertidumbre y difíciles retos a la vuelta de cada esquina. Pero, pese a todo, siempre habrá tiempo para celebrar a mamá.

Por eso, Alpina BabyGü, la marca de alimentación complementaria para bebés con ingredientes naturales, sin azúcares añadidos y sin conservantes, se propuso homenajear a todas las mamás en su día con su libro Manual de la Maternidad Imperfecta, reconociendo que no existe una maternidad perfecta pero que cada mamá es perfecta para su bebé.

Cuando hablamos de maternidad imperfecta nos referimos a lo que cualquier mamá sabe: que la maternidad, una de las experiencias más gratificantes y enriquecedoras de la vida, puede estar llena de momentos de frustración, estrés y culpa. Ningún bebé viene con manual de instrucciones y por esto acudimos a libros, amigas, familiares, pediatras y todo tipo de fuentes para encontrar esos tips y recomendaciones de cómo ser mejores, de cómo ser la mamá 10. Sin embargo, es inevitable enfrentarse a situaciones caóticamente hermosas, llenas de amor, que se quedan grabadas en nuestra memoria como anécdotas familiares que seguramente nos harán sonrojar años más tarde.

Partiendo de estas situaciones, de la realidad de la maternidad, de sus imprevistos y lo gracioso que pueden llegar a ser, Alpina BabyGü recogió un compendio de historias divertidas sobre esos momentos abrumadores.

El Manual de la Maternidad Imperfecta no pretende decirles a las mamás cómo actuar –ni más faltaba– sino reconocer y compartir con ellas historias reales que nos pasan a todas para que sepan que no están solas y que sus bebés, especiales y únicos, están pasando por momentos extraordinarios. Cada bebé es su propio universo y no nos queda más que aprender muchas veces sobre la marcha y ojalá mirar nuestros tropezones pasados entre risas. El Manual de la Maternidad Imperfecta es un libro de reconocimiento y solidaridad con el arduo trabajo de las madres para que confiemos más en nosotras mismas y entendamos que pese a los tropiezos y las imperfecciones, la maternidad es maravillosa.

El libro contiene 27 historias con ilustraciones a cargo de 19 artistas mujeres para que mamás y bebés disfruten en compañía y, en esta ocasión, celebren sus tropiezos. Si aún no tienes regalo para el día de la madre, todavía estás a tiempo para conseguir el Manual de la Maternidad Imperfecta en www.alpinago.com.

Alpina es consciente del papel fundamental que juega la sostenibilidad en todos los proyectos y momentos de la organización porque entiende la capacidad que tiene para impactar positivamente a las personas y a su entorno. Este libro está desarrollado a partir de materiales reciclados y el 100 % de la venta se donarán a NUTRIR, una fundación comprometida con la disminución de los niveles de desnutrición infantil en el país. De esta manera, la compañía avanza en el cumplimiento de sus compromisos de sostenibilidad.

¡Feliz día, mamá!