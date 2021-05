Duque dijo que no hay autorización para un acuerdo en Buenaventura. El presidente aclaró que mientras existan los bloqueos no habrá negociación.

El presidente habló con Blu Radio sobre la situación, los bloqueos y el acuerdo de Buenaventura que no

Los bloqueos

El presidente se refirió a que los bloqueos atentan contra los derechos de los colombianos.

“Aunque los bloqueos no se hagan con armas, ni se hagan con agresiones físicas a otros, son una agresión a los derechos de todos los colombianos y por lo tanto nosotros hemos sido claros: no podemos abrir ningún espacio de negociación mientras estén bloqueando los derechos de los colombianos“, dijo a Blu Radio, el presidente Iván Duque.

Además, fue enfático en que la actitud del Gobierno seguirá vehemente.

“Los colombianos no pueden ver sus derechos sometidos a una especie de secuestro por estos bloqueos. Nuestra actitud tiene que ser clara vehemente, irrestricta de parte de todos“, agregó.

Secuestro de los policías

También se refirió al secuestro de varios policías en el Valle del Cauca.

“Por eso no se puede generalizar ni estigmatizar. La fuerza pública está para garantizar los derechos de los colombianos y siempre ha tenido esa mística. Frente al caso, ayer estábamos viendo a un grupo de policías que estaban de civil y que iban a comprar unos víveres para ellos y fueron atacados y torturados. Ellos estaban desarmados. A los bandidos los vamos a capturar, que no haya duda. Ya están identificados y vamos con la Fiscalía y la Policía detrás de ellos. Esos son actos que no pueden ser permitidos y son delitos“.

El presidente insistió en que detrás de las multitudinarias manifestaciones hay grupos con intereses políticos.

“Hay personas que para sus pretensiones electorales no le conviene que el país se siga recuperando, quieren todo lo contrario. A quienes les conviene sabotear el proceso de vacunación o que no avance exitosamente. Hay personas que les interesa agudizar la situación“, dijo el mandatario.

No hay autorización de ningún acuerdo

Según lo que dijo el presidente a la emisora, no hay autorización en ningún acuerdo que sustituyan las competencias del Estado. Eso es en relación a un polémico logrado con manifestantes en Buenaventura.

“Le dije al ministro del Interior: ahí no hay ninguna autorización mía para que se sustituya al Estado ni ninguna que le quepa a la fuerza pública. Tenemos que garantizar la seguridad, la movilidad, el corredor vial y los derechos de todos los colombianos”, manifestó.

