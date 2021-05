“Le dije a una persona cercana en una IPS que me inscribiera”: periodista cuenta cómo logró vacunarse sin estar priorizado

Irregularidades en el Plan de Vacunación. Un hombre, de profesión periodista, contó cómo logró vacunarse contra el coronavirus sin estar priorizado.

En El Tiempo, el periodista, quien reside en una ciudad capital del país, explicó que ya recibió las dos dosis de vacuna.

Dijo que quiso confesar para “poner al descubierto a través de una investigación periodística que se estaban presentando estas irregularidades”.

“Al principio significó un reto periodístico porque empecé a conocer de personas que lo estaban haciendo con la complacencia de EPS e IPS y de autoridades de salud. Simplemente fue una necesidad de entrar a descubrir ese entramado de personas que trabajan en distintas entidades de salud que lo venían haciendo sin ningún pudor“, añadió.

Irregularidades en el Plan de Vacunación

Según dijo, inicialmente, tuvo conocimiento de que se estaban vendiendo dosis y cupos desde las IPS.

“Por interés periodístico y la cercanía de una persona en el proceso comencé a documentar cómo la corrupción se había tomado el Plan Nacional de Vacunación. Ya luego se dieron distintas cosas y no pude comprar la vacuna. Pero se abrió una oportunidad cuando la plataforma PISIS se reabrió para que las IPS pudieran inscribir a su personal. Y vi cómo directivos de clínicas metían a empleadas de servicio, generales, familiares, hijos, hermanos“, declaró.

En esa medida. pidió ayuda a una persona que trabaja en una de estas clínicas para poder ingresar a la plataforma.

“Le dije a una persona cercana en una IPS que me inscribiera y lo hizo cuando se reabrió PISIS como personal de apoyo de la clínica. Me consiguieron un carné y una certificación de que estaba laborando allí. Ya con esos documentos y estando priorizado en Mi Vacuna me acerqué a un puesto de vacunación. Fue tan fácil como eso. Para la segunda dosis solo tuve que presentar el carné de vacunación”, puntualizó.