Historia de resistencia de las Mamás de la Primera Línea en Bogotá

El estallido social que hoy abarca las calles las unió. Se conocieron en el Portal de la Resistencia y desde entonces creció una hermandad tan fuerte que a su paso retumba en las calles y se pone en la primera línea para aguantar por un mejor país.

“Iniciamos un grupo de 10 mamitas ya somos 12, nos conocimos acá en las marchas, hemos estado desde que empezaron las movilizaciones el 28 de abril. Viendo todos los atropellos contra los manifestantes surgió la idea de crear la línea de mamás en defensa de la vida. También lo hacemos como acto simbólico para decirle al Gobierno que los que están en la calle no son vándalos, aquí estamos madres, jóvenes, personas del común, que estamos cansados de este Gobierno, de que nos sigan robando, de que sigan siendo ciegos a las necesidades del pueblo, por eso estamos nosotras acá, buscando todo lo que quieren los colombianos, que es el derecho a una vida digna ”, relata una de ellas, la que inicia con la vocería, exaltando que no quieren dar sus nombres. No quieren ser reconocidas individualmente, su labor es colectiva.

Mamás de la Primera Línea en Bogotá

Los días de estas mujeres, como los de tantas luchadoras, son interminables. Velan por sus hijos, quienes en ningún momento llevan a la línea de apoyo en las protestas, donde defienden con todas sus fuerzas la vida de los manifestantes. Y como todos los días de sus vidas, salen desde muy temprano a rebuscársela para sacar adelante a su familia.

“El día empieza mirando cómo llenamos los platos con comida en la casas de todas, porque todas somos mamás acá, todas pagamos arriendo. Luego, llegamos al Portal y tratamos de ayudar en la olla comunitaria y en lo que se pueda. Sobre las 4:00 p.m., empezamos a estar atentas por si la Policía empieza a disparar, por si el Esmad nos afecta y de ahí resistir lo que más se pueda. Nos aguantamos aturdidoras, gases, bolas de gomas, etc., ya después de que no aguantamos en la primera línea nos pasamos a primeros auxilios a ayudar a los chicos que siguen resistiendo. Ese es un día normal para nosotras”, cuenta, por su parte, una de las mamás más jóvenes el grupo.

¿Qué llevan para defenderse?: “Un escudo de madera, agua de bicarbonato, cascos y caretas”, explica.

Estos escudos salieron de sus propios bolsillos, sumado a su interminable ingenio. Y aunque no son suficientes hablándolo en términos de proporcionalidad sobre el equipamiento de la fuerza pública en una confrontación contra civiles desarmados, este mes lo han logrado sobrevivir porque sus ganas de construir un mejor país son más fuertes que las precariedades y peligros.

Foto: Diego Armando Balcarcel

“Como todas las mamás estamos en defensa de la vida, cualquier mamá en el mundo prefiere poner su vida por delante antes que ver caer a un hijo. Eso es lo que estamos haciendo nosotras, representando a todas las mujeres colombianas, que son unas guerreras, que ante la defensa de la vida no hay obstáculos, que ese amor de madre nos puede más que el miedo, porque este Gobierno nos ha robado tanto que hasta el miedo nos robó. La lucha continúa y esperamos que todas las mamás de alguna u otra manera se unan a este grito de protesta, lo que buscamos es un mejor futuro para todos los colombianos”, acentuó otra de las mujeres.

Mamás de la Primera Línea en Bogotá

Respecto al inicio de una salida a esta situación, las Mamás de la Primera Línea son enfáticas en precisar que la Policía debe cesar los ataques contra la población que se ha levantado pacíficamente.

“La mejor forma para solucionar algo es retirar al Esmad y dejar que la gente haga su protesta pacífica, si el Esmad no agrede, créanme que la gente tipo 11:00 p.m., se aburre y cada uno para su casa. Pero, sale el Esmad y ya todos sabemos que se va a formar… El Esmad volvió el Portal de TransMilenio en una unidad militar”, recalcó a su turno otra de las mujeres.

Y agregó: “No falta que haya gente infiltrada, tres o cuatro que empiezan a tirar piedras. Si ellos quisieran manejar eso, mandan a dos o tres policías a calmar las cosas mas no a agredir toda la población. Por cuatro, gasean a toda una multitud. Incluso, llegan a los barrios, es fuerte, porque no solo le lanzan gases a los manifestantes sino a los conjuntos donde hay niños, bebés, señores de la tercera edad”.

Igualmente, detalló que cuando esta página se pueda pasar, emprenderán un proyecto que desde ya se está gestando: “Queremos formar una fundación para ayuda a la mujer, especialmente a las mamás cabezas de familia, que somos las que siempre estamos en primera línea, pero en general para ayudar a todas las mujeres que podamos. La idea es llamar a la fundación Mamás Primera Línea”, contó.

Mientras esto ocurre, estas mujeres continuarán saliendo a diario, resguardando a los demás manifestantes, defendiendo el derecho a la vida, tejiendo un nuevo presente, un mejor futuro.

