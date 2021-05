Todo por una tutela interpuesta en el 2019. Reconocen derechos laborales de modelos ‘webcam’ con fallo de la Corte.

El día de hoy se conoció que la Corte Constitucional reconoció los derechos laborales de las modelos ‘webcam’ en el país.

Esto se da luego de un histórico fallo, en el que se reconoció que a una modelo webcam, que tenía contrato a término indefinido, la desvincularon de la empresa a los 8 meses de embarazo y sin ninguna garantía laboral.

La decisión se da luego de dos años, ya que la tutela la interpusieron en mayo del 2019. En esta la modelo buscaba demostrar que tenía un contrato laboral y no un contrato comercial, como lo aseguraba su empleador.

Bajo amenazas el empleador le dijo “que no volviera al trabajo, que estaba despedida, ya que por [su] estado no le servía y quiso obligar[la] a firmar un papel de renuncia por mutuo acuerdo y si no, que no [le] cancelaba lo adeudado ni la liquidación”, según reportó El Tiempo.

El alto tribunal manifestó que aunque el modelaje webcam no está regulado en Colombia, esto no deja a ni a las empresas que se dedican a esta actividad, ni a sus trabajadores, estar por fuera de la ley.

La corte señaló que por mandato constitucional se debe “verificar en cada caso concreto si, a partir de la manera en que se desarrolla en la práctica la actividad, es posible encontrar reunidos los elementos que caracterizan una relación laboral”.

“Es claro que el común denominador que existe a todas estas prácticas -empresas de modelaje ‘webcam’- es el intercambio de determinados servicios de índole sexual por una contraprestación pecuniaria”, manifiestan.

De este modo la corte manifestó proteger los derechos laborales de la trabajadora que interpuso la demanda. Además, ordenó investigar al propietario de dicho estudio de modelos ‘webcams’.

Con este fallo, ahora se reconocerían los derechos laborales de las personas que se dedican a esta labor.

Desde la corte además invitaron al “Congreso de la República y al Ministerio del Trabajo para que regulen la actividad del modelaje webcam de acuerdo a los lineamientos expuestos en la sentencia, de tal manera que se proteja laboralmente a las mujeres y demás personas que se dedican a este oficio”.

