Joven con coronavirus se aisló en un árbol para no contagiar a su familia

En la aldea de Kothanandikonda, India, un joven contagiado de coronavirus se aisló en un árbol para no contagiar a su familia.

Shiva, de 18 años, al enterarse que había contraído el COVID-19 se le ocurrió la idea de crear su propio recinto de aislamiento. Sin embargo, el sitio elegido despertó mucha curiosidad, ya que se trata de la cima de un árbol, ubicado junto a su casa, con el fin de no contagiar a su familia.

Shiva habló con el diario local, The Print, “en mi familia son cuatro personas, no puedo permitir que alguien se vea afectado por mi culpa”.

Espacio de aislamiento

Su lugar fue construido con palos de bambú. Además, modificó el espacio con un colchón y un balde con poleas. Allí, su familia le envía su comida y otros elementos básicos.

La aldea de Kothanandikonda se ubica a unos 30 kilómetros de la residencia del joven.

Situación crítica en India

El gigante asiático tiene cifras alarmantes de positivos y fallecidos. Lamentablemente, han fallecido alrededor de 303.720 personas y sus positivos suman un total de 26.752.447 ciudadanos.

India se ubica en el tercer lugar de los países más afectados, después de Estados Unidos y Brasil.

