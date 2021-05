Le contamos los detalles. ¿Qué es el plan de cambio y rescate social para Bogotá? Claudia López lo explicó.

En medio de una rueda de prenda, la alcaldesa de Bogotá informó lo que sería un nuevo plan de Gobierno, con el que se busca satisfacer las peticiones de quienes representan la crisis por la que pasa la capital.

La mandataria manifestó que entendió que la gente no está en las calles por terquedad, sino por la suma de todas las dificultades que crearon la crisis.

“Entendí que, a diferencia de lo que yo veía hace un mes, no hay un paro sindical tercamente atravesado en la mitad del tercer pico de la pandemia. Que no comprende que estamos al borde del colapso hospitalario y que ya retiraron la reforma tributaria. La que no estaba comprendiendo era yo”, expresó López.

Expresó que las calles “hay una generación en rebeldía contra el abuso de poder y el abuso de la fuerza, y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una ley”.

Claudia manifestó que en Bogotá hay una juventud “empobrecida y abusada a la que le importa más el hambre”.

Es por eso que con esta propuesta “que escucha y atiende las necesidades de sus jóvenes, mujeres y familias en pobreza que exigen más y mejores oportunidades de estudio y trabajo; y las de la población más pobre y vulnerable de la ciudad que requiere Renta Básica y seguridad alimentaria”.

Según manifestó, el orden de las prioridades a tratar en la capital van a cambiar, pues “hay cosas que vamos a sacrificar. La ciudad tiene hambre, las microempresas están quebrando”.

Ante las dificultades por las que se pasa actualmente, incluso para recolectar el dinero necesario para llevar a cabo varios planes que tenía la ciudad, varias obras importantes se detendrán, para darle paso a empleo para los jóvenes, mujeres y ciudadanos que se quedaron sin empleo. Para esto se crearán 20.000 empleos de emergencia.

Para completar todos los puntos de la propuesta, la a Administración Distrital destinó 2 billones de pesos.

Sumado a estos “Daremos empleo a 50.000 nuevos jóvenes a través del programa Empleo Joven”. Programa diseñado para menores de 28 años, que tendrán contrato laboral de mínimo un año.

“Las empresas reciben un subsidio a la nómina. Los jóvenes reciben formación de las Cajas de Compensación Familiar”, detallaron sobre el plan.

López anunció un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes, al que se destinará un presupuesto de Bogotá de dos billones para pasar de 20.000 a 50.000 cupos de educación superior.

Además de esto, buscarán que empresas de tecnología les brinden oportunidades laborales.

Este plan también busca ayudar a las pequeñas y medianas empresas, según manifestó, “vamos a ayudarlos en su formalización y para que accedan a recursos, incentivos o créditos”.

Sumado a esto, aumentarán las familias que recibirán renta básica en la capital “llegaremos a 950.000 hogares pobres y vulnerables con Renta Básica. Esto significa un aumento de 350.000 hogares”.

Darán más posibilidades de que familias obtengan su vivienda, “otorgando 6.000 nuevos subsidios de vivienda y arrendamiento, para un total de 9.000 beneficiarios”.

Dejamos a consideración de la ciudadanía este plan. El 11 de junio presentaremos ante el @ConcejoDeBogota esta reasignación presupuestal para su aprobación.

Esperamos empezar a ejecutarlo este año para así generar más empleo, oportunidades, reactivación y reconciliación. pic.twitter.com/lwKC1kgZkI — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 25, 2021

