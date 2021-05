En horas de la noche del pasado domingo 16 de mayo murió una menor de 13 años en el corregimiento de Nueva Venecia. Denuncian muerte de una menor por falta de gasolina para ambulancia en Magdalena.

Los padres de Jennifer Corrales Mendoza afirmaron que su hija falleció al no contar con un médico que la valorara a las 8:30 p.m.

Según diario El Informador, los padres de la menor, Tomás Corrales y Milagros Mendoza, manifestaron que no pudieron trasladarla al puesto de salud.

De acuerdo a este testimonio el centro estaba cerrado y el médico no atiende en horas de la noche.

Tampoco tuvieron cómo trasladarla hacia otro centro asistencial, debido a que no tenían recursos para el combustible de la lancha.

Liliana Corrales, coordinadora de la fundación Juventud Líder, contó a La W lo sucedido.

“La muerte de la niña pudo haber sido evitada, si hubiera sido atendida quirúrgicamente a tiempo, pero Jennifer no tuvo la oportunidad de poder ser valorada”.

Y agregó que “un galón de gasolina cuesta 70 mil pesos y eso es una fortuna para ellos. No pudieron trasladarla. Tampoco tenían para un suero oral para esta niña”.

Esta población contaba con una ambulancia acuática que actualmente no funciona.

“La ambulancia está, pero no tiene combustible y es cómo si no existiera. Y no hay médico entonces muchas personas fallecen”.

La pequeña Jennifer, el pasado sábado 22 de mayo cumpliría 14 años.

Ante esta denuncia José Manga, alcalde de Sitionuevo, jurisdicción de este corregimiento, afirmó que no hubo negligencia y que “los recursos de la salud los maneja el departamento”.

Por su parte, la Gobernación del Magdalena, al conocer el caso, por intermedio del secretario de Salud, Julio Salas, visitó el municipio y sus corregimientos palafíticos.

En esta visita, afirmaron que garantizarían la atención médica las 24 horas.

Además, levantaron información y datos para la estructuración de proyectos de construcción de un nuevo hospital para beneficiar a más de 34 mil habitantes.

La Secretaría de Salud, emitió un comunicado en el que afirman que están investigando los hechos.

Esto con el objetivo de verificar y conocer las verdaderas causas y razones por las que la niña de 13 años murió sin ser atendida.

