Entre súplicas, vecinos salvaron a dos policías de brutal golpiza en Bogotá

Entre súplicas, vecinos salvaron a dos policías de agresores en Bogotá. Los hechos se presentaron recientemente en el barrio La Estancia, de Ciudad Bolívar, y quedaron registrados en videos ciudadanos.

En las imágenes, reveladas por Noticias Caracol, se aprecia el momento en que dos uniformados son retenidos por un grupo de agresores en medio de las agitadas manifestaciones del paro nacional, que en su mayoría han sido pacíficas, pero empañadas por algunos violentos que no representan a los manifestantes. AQUÍ ENCUENTRA EL VIDEO.

Igualmente, en la grabación se escuchan los desgarradores gritos de los vecinos del conjunto aledaño a la situación. Sus súplicas fueron determinantes para detener la agresión a la que son sometidos los uniformados.

Los residentes pedían que los dejaran entrar al conjunto para salvaguardarlos. “No muchachos no, por favor, no muchachos. Ábranles la puerta”, “ya no más, los van a matar, ya no más”, exclamaban.

Finalmente, los policías pudieron ingresar al conjunto con apoyo de los vecinos. Mientras tanto, los delincuentes vandalizaron la moto en la se transportaban los policías, que según Noticias Caracol, se recuperan satisfactoriamente.