Desde hace 8 meses un grupo interdisciplinario de científicos trabaja en el diseño de una vacuna para combatir el coronavirus creada cien por ciento en Colombia a partir de muestras recolectadas en esta zona de influencia del virus. Científicos de tres universidades diseñan vacuna contra el Covid-19, vía oral, que no requiere refrigeración.

Esta iniciativa nació a partir de un grupo de estudiantes que hizo una pasantía en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla en 2019. En ese momento comenzaron a trabajar en agentes vacunales para otro tipo de enfermedades sin imaginar que uno de los virus más mortíferos de nuestra era estaba incubando al otro lado del planeta.

“Cuando apareció la pandemia decidimos enfocarnos en trabajar en una vacuna más amplia. El diseño de la vacuna utiliza una aproximación in silico (simulación computacional), que integra datos genéticos de poblaciones de 18 países de Latinoamérica y es afín a las proteínas y regiones de interés del virus SARS-CoV-2”, dijo a PUBLIMETRO, Juvenal Yosa Reyes, director del Laboratorio de Simulación Molecular y Bioinformática de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla.

El profesor Yosa lidera el equipo autor de esta potencial vacuna. Con él trabajaron Andrés Felipe Cuspoca MD, Laura Lorena Díaz MD, Álvaro Fernando Acosta MD, Marcela Katherine Peñaloza MD y Yardany Rafael Méndez PhD, por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), y Diana Carolina Clavijo PhD, por la Universidad Javeriana de Cali.

“Lo hemos logrado gracias a la gran cantidad de datos que recolectamos, sobre todo datos genómicos, por vigilancia debido a la aparición de las variantes y esto nos ha facilitado la investigación, al escoger los fragmentos de mayor conservación del virus”, explicó Yosa.

El modelo ha sido diseñado a partir del trabajo de ocho expertos entre estudiantes y docentes que han rastreado las regiones del virus, con mejor capacidad de una respuesta inmune específica, que se han incluido en un modelo vacunal multi-epítope, el cual integra características deseadas para ser ensayadas en un modelo experimental.

“La vacuna la hemos diseñado usando súper computadores en la universidad Simón Bolívar. A diferencia de las vacunas que se están aplicando en el mundo, esta se denomina multi-epítope porque tomamos fragmentos de las proteínas del virus y las insertamos en un solo conducto vacunal”, indicó Yosa.

La publicación de este trabajo, denominada An Immunoinformatics Approach for SARS-CoV-2 in Latam Populations and Multi-Epitope Vaccine Candidate Directed Towards the World’s Population, fue aceptada y publicada en la revista Vaccines, afiliada a la Sociedad Americana de Virología.

“Lo importante de esta vacuna es que tomamos fragmentos muy conservados, lo que quiere decir, que no se observan mutaciones, como las que se han observado en el mundo, con las diferentes variantes que han ido apareciendo. Está muy conservado y no requiere de una actualización en el futuro como las otras vacunas que se encuentran hoy en día”, resaltó el director del laboratorio de la Universidad Simón Bolívar.

Una vacuna oral y termoestable

De acuerdo con las simulaciones realizadas por el grupo, la vacuna es termoestable, no es tóxica y posee un perfil de seguridad alto, por lo que no presenta riesgo para personas con tendencia a generar alergias.

“El diseño ya está. La secuencia de la proteína ya se encuentra con su modelo en el computador, tenemos su estructura bidimensional y ya se han hecho simulaciones. Los resultados han arrojado que la vacuna no es tóxica, no es alergénica, por lo que es bastante segura y es termoestable lo cual no requiere una infraestructura para mantenerla o transportarla a territorios apartados”.

Otra bondad del diseño se puede recibir vía oral, lo que logísticamente es bastante práctico para llegar a más habitantes del país, además de no necesitar refrigeración.

“Es una proteína que, por ejemplo, a ciertas temperaturas no se va a degradar y no pierde su forma. Las proteínas para que cumplan su función específica requieren de una forma y si se incrementa la temperatura eso significa que la proteína ya no va a funcionar y por lo tanto la vacuna no tendrá efecto. Termostable indica que la proteína a temperatura ambiente va a actuar en la función que se requiere”.

Se buscan fondos

Actualmente estos investigadores requieren recursos que les permitan realizar ensayos de una siguiente fase para validar y testear su investigación.

“Estamos buscando fondos para poderla probar. Todas las simulaciones que hemos hecho nos indican que es muy segura y tienen un alto potencial para generar anticuerpos específicos contra el virus. Lo que requerimos es financiación para poder hacer los primeros ensayos con animales y de allí a ensayos con humanos a partir de los resultados positivos”, detalló Yosa.

Estos recursos estarían destinados para crear la proteína en laboratorio y probarla inicialmente en animales y después con seres humanos. Estos científicos esperan que empresas públicas, privadas en el país puedan aportar los recursos para que este proyecto siga adelante.

“Hasta ahora es un diseño teórico y estamos en búsqueda de fondos que nos permitan realizar estos ensayos muy rápidamente”, comentó Andrés Felipe Cuspoca, médico de la UPTC.

Limitaciones para producir las vacunas en Colombia

Al presente países como Argentina, Perú, Chile, México, Cuba están trabajando en sus propios proyectos vacunales en Latinoamérica. Estos expertos señalan que Colombia debería ponerse al día en esta materia a medida que el virus va mutando en la región.

“Este es un virus, que aunque tiene una mutación lenta, en algún momento, existe una probabilidad de que el virus escape, por todas las variables que están resultando con estas mutaciones. Si se genera un nuevo virus, que escapa a la inmunidad por las vacunas, se requiere hacer una nueva vacuna y es precisamente lo que se están proyectando”, advirtió Yosa.

Este experto agregó que el país debería “tener un plan b para este tipo de eventualidades o seguir en las negociaciones con las vacunas, que a veces se ganan o a veces no llegan y no es problema de los laboratorios es un problema de demanda”.

Entre las limitaciones que existen en este momento para crear las vacunas en el país radican en el acceso a las patentes a nivel mundial.

“Entre los obstáculos de las que ya están diseñadas son las patentes y si se liberan las patentes es muy probable que Colombia pueda producir estas vacunas, pero aún estas patentes no están liberadas”.

El sueño de este equipo es poder crear esta vacuna colombiana, que pueda combatir el virus, según las necesidades que está reportando la población en el país.

“Si cada país tuviera su vacuna y la pudiera producir de manera eficiente podríamos acabar con la pandemia muy fácilmente, pero tenemos las vacunas centralizadas y por ello dependemos de los envíos de los laboratorios y si son tres o cuatro laboratorios que están produciendo las vacunas, no son suficientes para toda la población mundial y mucho menos para el tercer mundo. Todas van a los países desarrollados y se está dando tiempo al virus para mutar y que el virus se escape a la inmunidad producida por las vacunas”, concluyó el profesor Yosa.

Las cifras:

8 personas han trabajado durante nueve meses de investigación para el desarrollo de la vacuna multi-epítope.

Más de tres millones de personas en Colombia han alcanzado a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.