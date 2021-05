Derechos Humanos desmintió versión sobre el Éxito de Calipso que circulaba ayer en redes sociales.

Esta información aseguraba que en el interior del almacén estaban personas retenidas que estaban siendo torturadas.

DD.HH. desmintió información del Éxito

La comisión integrada por delegados de la Alcaldía de Cali, Policía, Defensores de Derechos Humanos, e inclusos manifestantes, verificaron el sitio.

Entre todos revisaron las instalaciones del Éxito ubicado en el barrio Calipso sobre la avenida Simón Bolívar de Cali.

Según las versiones en redes sociales, en este centro comercial estaban reteniendo a personas para torturarlas.

Por lo anterior, se calentaron los ánimos en el sector entre ciudadanos y autoridades que pedían explicaciones por lo sucedido.

Antecedentes del Éxito de Calipso

El día anterior, el miércoles 19 de mayo a las 10:00 p.m., los jóvenes de primera línea de Puerto Madero denunciaron un intento de saqueo al almacén.

Sujetos ingresaron al establecimiento y ellos se desmarcaron de esta situación para evitar que los confundieran don los delincuentes.

Por tanto, anunciaron que se retiraban del lugar y rechazaron lo sucedido denunciando que esto no hacía parte de la manifestación pacífica.

Luego llegó la policía para atender el llamado de la comunidad y se presentó un cruce de disparos tanto de los delincuentes como de la Policía.

Al día siguiente la policía entregó el balance de la intervención, el saldo fue 19 personas heridas, 2 oficiales impactados por armas de fuego y una mujer muerta.

Estas son las dos noticias publicadas por este medio de comunicación que ocurrieron la noche del 19 de mayo de 2021.

Primer línea del Paro Nacional denuncia saqueos y se retira del punto

Impresionantes videos: reciben a tiros a la Policía que llega a un saqueo

Policía solicitó apoyo de DD.HH.

El coronel Edgar Vega, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, pidió a las autoridades investigar la desinformación.

“Tiene que queda completamente claro que es falso. Pero me preocupa que no tenemos el acompañamiento, llevamos tres noches siendo hostigados por unos bandidos, y de eso se han presentado lesionados, entre ellos policías también. Por eso he solicitado la presencia de todos, Personería, Procuraduría, cascos azules, Fiscalía, que hagan una inspección en el lugar para establecer plenamente cómo es la información que se está manejando”, indicó en el Puesto de Mando Unificado.

Fue ahí cuando intervino la funcionaria Paola Parra de la Personería de Cali quien dijo que la Personería se había retirado del lugar por falta de garantías.

Esto después de las palabras de la Subsecretaría de la Secretaría de Paz y Cultura de Cali quien estaba en el sitio.

Dijo que “la Personería se encontraba en el Éxito pero nos retiramos por falta de garantías, ya que la Subsecretaria a través de un grupo de organizaciones de derechos humanos, transmitió una información sobre la Personería y la Policía como vigilantes privados del Éxito. Por lo tanto, nos retiramos del Éxito, porque esas afirmaciones nos trajeron inconvenientes y no vamos a estar presentes. Pero es necesario que la Secretaría de Paz esté presente, a través de sus cascos azules”.

Secretaría de Paz desmiente la versión

Luego de lo ocurrido, la Subsecretaria de DDHH y Construcción de Paz, Natali Gónzalez, publicó un video en compañía de la policía.

“Hemos logrado un ejercicio de mediación que nos demuestra que el diálogo es lo más importante. Logramos juntos tener el permiso de ingreso, porque es propiedad privada, nos concedieron el permiso”, dijo la funcionaria.

También, la policía divulgó los videos del ingreso que hicieron los funcionarios de DD.HH. con la Policía y los manifestantes.

Lo anterior, para corroborar que los señalamientos no eran ciertos.

“Desde nuestras cuentas tenemos que tener un ejercicio responsable, y no difundamos información hasta que tengamos prueba de ello”, finalizó la subsecretaria en el video difundido por redes sociales.

Aunque la funcionaria accidentalmente cambia la fecha por 21 de mayo, el video fue enviado por las autoridades ayer mismo 20 de mayo en las horas de la noche.