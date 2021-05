“Puede atraer muchas más violaciones de derechos humanos”: polémica por Puesto de Mando en Portal Américas

Polémica por Puesto de Mando en Portal Américas. La Alcaldía de Bogotá anunció un Puesto de Mando Unificado Abierto y Público, en el Portal Américas, donde se han presentado graves denuncias de abuso policial en el marco del paro nacional.

El espacio se instalará a las 6:00 de la tarde de este jueves 20 de mayo de 2021.

Según lo estipulado, contará con la presencia de organismos de control, organizaciones sociales y de DD.HH, miembros de la comunidad y de la Policía Metropolitana.

“Hoy, el Portal de las Américas está signado por una profunda suspicacia dependiendo de qué fue lo que pasó. Debemos construir canales de confianza, por eso debemos darle toda la transparencia a este proceso”, expresó el alcalde mayor (e), Alejandro Gómez López.

El tema ha generado polémica. Falta esperar como trancurren las horas siguientes a la instalación.

“El PMU debió ser consultado, consensuado, sobre todo con el espacio humanitario del portal Américas que ha sufrido todas estas victimizaciones, debió haber sido consultado con las víctimas, con los vecinos y las vecinas, es una medida- dice el espacio humanitario, arbitraria”, expresó el concejal Diego Cancino.

“Es una medida- agregó- que puede poner en riesgo al territorio porque puede atraer muchas más violaciones de derechos humanos, lo que necesitamos acá en el portal de las Américas es que el Esmad no entre a los barrios con tanquetas y con ese juguete nuevo que genera 20 gases lacrimógenos y aturdidoras, que no violente a las mujeres, que no violente a los muchachos”, agregó.

Polémica por Puesto de Mando en Portal Américas

A continuación encuentra las declaraciones de Cancino.