La Miga indígena se queda en Medellín de manera indefinida

Ingresaron más de 500 indígenas de Antioquia a la ciudad de manera pacífica para reclamar sus derechos.

Amanda Tascón, del pueblo Embera Chamí, líder y representante legal encargada de la Organización Indígena de Antioquia, explicó los motivos por los que llegaron a Medellín y el por qué lo hacen de manera indefinida.

“Los indígenas somos gente pacífica. Estamos acá haciendo la Minga Indígena para poder defender nuestros derechos y rechazar categóricamente los asesinatos, las violaciones de derechos humanos y las reformas, que también nos afectan como pueblos indígenas”, dijo la líder.

Fue enfática en decir que los indígenas son personas de paz y quieren transmitir ese mensaje al pueblo antioqueño. “Nosotros como los ancestros de todos ustedes venimos a demostrar la paz, que es posible dialogar para poder tener paz en nuestros territorios”.

A Medellín llegaron representantes de diferentes pueblos indígenas de Antioquia. “Estamos presentes los pueblos Senú, Embera dobida, Embera Chami, Embera Eyabida, pueblo Tule y llegarán los pueblos indígenas que están en el contexto urbano, que son casi todos los de Colombia”.

También se refirió a que sus intenciones están enmarcadas en lograr solucionar los problemas que les aquejan como comunidades y que deberán ser escuchadas por los gobiernos locales y departamentales.

“A todas las personas que tienen el corazón malo, que han anunciado por las redes que nosotros venimos a acabar con la ciudad de Medellín, les decimos que eso es falso. Nosotros no vamos a acabar con la ciudad, nosotros no somos vándalos, ni vandálicos, no somos guerrilleros ni terroristas. Somos gente de paz, por eso tenemos un slogan nacional y es: cuenten con nosotros como movimiento indígena para la paz, pero nunca para la guerra”, dijo la líder indígena.

Tascón aseguró que se quedarán en Medellín de manera indefinida. “Nuestra estadía es indefinida, hasta que el gobierno municipal, departamental y nacional nos escuchen y nos dejen nuestras peticiones claras no nos vamos a regresar a nuestro territorio. Pero, eso no quiere decir que vamos a hacer acciones vandálicas”, dijo.

Como resultado de la primera reunión la líder dijo que fue un éxito. “Llegamos a acuerdos, pero eso no quiere decir que se finiquitó la conversación. Seguimos en Minga y la propuesta es seguir trabajando esta semana“.

El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, se refirió a la reunión y dijo que: “Tuvimos una reunión respetuosa y cercana, en la que recibimos todas las solicitudes y peticiones. Hemos decidido instalar la mesa departamental de concertación. Tenemos toda la disposición del gobierno de Antioquia para definir las acciones y los proyectos para los pueblos indígenas“.

La primera movilización

Con cerca de 500 manifestantes la Minga Indígena se movilizaron el martes en completo orden desde el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, en donde tienen el albergue, hasta La Alpujarra. La marcha se realizó con la compañía de la Personería de Medellín, la Policía Nacional y los gestores de la Administración Municipal.

La Minga Indígena después de concentrarse en el Parque de las Luces se retiró sin ninguna novedad a su recinto temporal en la ciudad.

“Tenemos que decir que la participación de la Minga Indígena cumplió con todo lo que nos habían dicho. Se hizo de manera ordenada, incluso no dejaron que encapuchados ni vándalos se infiltraran en su movilización”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa.

La cifra

Más de 500 indígenas llegaron a Medellín para reclamar sus derechos.

La frase

“Tenemos que sanarnos el corazón y el pensamiento, para poder dejar de lado ese sentimiento de odio y de racismo”, Amanda Tascón, del pueblo Embera Chamí, líder y representante legal encargada de la Organización Indígena de Antioquia.