Luego de cuatro años de la primera sentencia, este miércoles se dictó el fallo en segunda instancia contra las acusadas. Absuelven a Laura Moreno y Jessy Quintero por duda razonable en caso Colmenares.

Las acusadas fueron investigadas, Laura Moreno por homicidio y Jessy Quintero por falso testimonio y encubrimiento.

La audiencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá desarrolló la audiencia para este miércoles 19 de mayo.

Ahí, el tribunal se pronunciará nuevamente sobre la participación de las dos jóvenes en la muerte de Luis Andrés Colmenares el 31 de octubre de 2010.

Hace cuatro años se presentó el recurso de apelación contra el fallo emitido el 21 de febrero de 2017 por la jueza 11 de conocimiento de Bogotá. En ese momento se absolvió de la culpa a Moreno y Quintero.

Ambas quedaron en libertad porque no existían pruebas documentales o testimoniales.

La apelación la presentó el representante de la familia Colmenares junto a la Fiscalía y la Procuraduría.

En la apelación, las entidades señalaron que no se tuvieron en cuenta las pruebas documentales y testimoniales del caso. Estas demostraban la participación de ambas estudiantes, según indicó el documento.

Además, pidieron que se tenga en cuento las veces que Moreno incurrió en contradicciones en su testimonio.

El padre del joven Colmenares aseguró que llegará a la diligencia “preparado emocional y físicamente” para escuchar la decisión. Y agregó que durante estos años “solo he pedido justicia”.

Este miércoles en la audiencia que determinaría el destino del caso, el magistrado dio con la decisión de que esa instancia no pudo demostrar la tesis de la fiscalía, pero tampoco la de la defensa. Esto se configura cómo una duda razonable.

Además, el magistrado señaló que no es posible demostrar si la muerte de Colmenares fue un homicidio o un accidente.

También dijo que en el caso hay fisuras y que la Fiscalía en su hipótesis no logró trascender más allá de la duda razonable.

Acotó que los dos péritos que tiene el caso llegaron a conclusiones totalmente distintas. Por esto, señaló que ninguno puede ser aceptado como una verdad incuestionable.

Añadió que la mayoría de testigos no podían confirmar o desmentir la versión de Laura Moreno que fue la última persona que vio con vida a Colmenares.

El padre de Luis Andrés Colmenares, declaró para Semana que se siente decepcionado, porque esta instancia demoró 4 años para llegar a esta instancia.

Declaró también que lo único que queda es acatar la decisión, pero que se siente muy decepcionado porque el Tribunal llegó a la decisión de que no se pudo llegar más allá de una duda razonable.

“Perdonar es vivir sin rencor, sin rabia y sin odio”, dijo. En el medio lo cuestionaron por dar a entender que hasta allí llegaba. Él respondió que claramente la defensa fue “a pasar por encima de nosotros”, y que mientras que no haya cambios en el aparato judicial, las cosas no van a cambiar y no tiene sentido seguir en esa batalla.