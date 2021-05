“Sí a un acuerdo, pero no por la vía de hecho, no con la amenaza”: Iván Duque

El presidente Iván Duque pidió a los manifestantes levantar los bloqueos para continuar con los diálogos y lograr una negociación con los líderes del paro.

“Si hoy, como sociedad, nosotros dejamos que los bloqueos y la afectación a los derechos se conviertan en un fundamento de negociación, de trueque o de transacción con cualquier tipo de nivel de gobierno, esta situación a futuro del país solamente será peor”, indicó.

El mandatario se reunió este domingo con alcaldes, gobernadores y otros gremios para hablar sobre el paro.

“El Gobierno Nacional, los gobernadores y los alcaldes estamos para hacer cumplir la Constitución y la ley actuando en defensa de todos. Pero aquí tenemos que decir: sí a la posibilidad de acuerdos, pero no con bloqueos, no afectando los derechos de toda una nación”, dijo.

“Sí a la posibilidad de construir acuerdos. ¡Claro que sí! Pero no por la vía de hecho, no con la amenaza, no con el bloqueo, no con la afectación a los derechos de toda una nación”, subrayó Duque al concluir la jornada de diálogo en Pereira.

Según el mandatario, durante la reunión hubo un vehemente rechazo a los bloqueos por parte de gobernadores, alcaldes y empresarios.

“Los testimonios de los alcaldes, de los gobernadores, del sector privado, al unísono, ¡al unísono! Todos diciendo no más bloqueos. Y lo escuchábamos, también, de los miembros del Congreso de la República, donde se discuten las políticas públicas de nuestro país. Nosotros no podemos cercenar el camino de las instituciones”, aseveró.