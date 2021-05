El video de este particular suceso ha sido compartido en redes. (VIDEO) Berraca señora se enfrentó a manifestantes y al ESMAD en Buga.

Como resultado de los enfrentamientos que se han presentado entre manifestantes y el ESMAD la población civil ha tenido que salir a mantener el orden en sus sectores.

En medio de las protestas un grupo de participantes, que insistían en bloquear el puente de la sede del SENA, se enfrentó con agentes del Esmad.

Un particular hecho se presentó en la noche del viernes.

La protagonista resultó ser una señora residente que se enfrentó “berraca” a los manifestantes y a los agentes del Esmad para pedirles que se fueran de su barrio.

“¿Por qué arremeten y nos ponen en la mitad para que nos chupemos todos los gases y de más?”, le reclamó a los uniformados en medio de gritos.

Además, la mujer, bastante molesta no tuvo reparos en llamar la atención a los manifestantes por lanzar piedras enfrente de su casa.

“Haber muchacho, ustedes no, yo estoy en la mitad, me respetan mi vida. Aquí les hemos dado de comer y tratado bien, ¿por qué me tiran las piedras?”, advirtió la señora.

Al parecer, el regaño de la mujer logró su efecto, porque pudo detener a ambos bandos en su sector.

Hasta el momento no se han presentado nuevos enfrentamientos en esta ciudad.

Disturbios en Buga

Las autoridades indican que por cuenta de estos enfrentamientos de los últimos días hay más de 60 personas heridas, entre civiles y uniformados.

Además, se conoció que un helicóptero del Ejército habría aterrizado en una sede del SENA.

Los disturbios por el bloqueo de los manifestantes de la vía Panamericana se prolongaron por varias horas.

“Resistencia, resistencia”, gritaban los manifestantes mientras mantenían los bloqueos en el corredor vial que conecta a Cali con Buenaventura.

Según Noticias Caracol, los habitantes de, por lo menos, cinco barrios residenciales de la zona aseguraron que los gases lacrimógenos los están afectando.

Los niños serían lo más vulnerables ante esta situación.

