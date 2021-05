CaliMeAma la iniciativa de la Arquidiócesis de Cali para unir a los caleños

#CaliMeAma es la iniciativa de la Arquidiócesis de Cali para unir a los caleños después de días tensos en la capital del Valle del Cauca.

Se trata de un movimiento liderado por la iglesia católica para reencontrarse como sociedad y buscar soluciones por las vías pacíficas.

Campaña #CaliMeAma

#CaliMeAma busca llegar al corazón de los caleños pasados 17 días de Paro Nacional para que arreglen las diferencias por medio del diálogo.

Es por eso que monseñor Darío de Jesús Monsalve está impulsando una campaña que llame a la reconciliación entre los diferentes sectores de la sociedad.

Primero, en una presentación se expuso acerca de lo que fue la Nueva York de los años 70′ donde la violencia se apoderó de esta ciudad estadounidense.

Una ciudad tomada por el miedo, la corrupción, el caos y las mafias tenía incluso guías de supervivencia para visitantes que advertían el peligro.

Luego, de este doloroso capítulo de su historia donde nació el icónico logotipo que se comparte hasta nuestros días, I ❤ New York.

Esta campaña fue tan exitosa que reconcilió a la ciudad y subió la moral de sus ciudadanos mejorando la perspectiva sobre un mejor futuro.

Cali necesita reconciliarse

Por medio de esta iniciativa y el símbolo #CaliMeAma, se busca construir una identidad a partir de la recuperación de esa relación entre el ciudadano y su entorno.

Es por eso que esta iniciativa tiene la palabra como símbolo para volver a encontrarnos y empezar a dialogar.

Esta es la premisa de la que parte esta campaña que no tiene partidos ni políticos detrás y que lo que busca es la unión como sociedad.

Cali me ama,

Por eso no bajo los brazos.

Por eso estoy ahí para mis amigos.

Por eso me hago escuchar con dignidad.

Por eso no traiciono mis principios.

Por eso a pesar del dolor, seguimos firmes.

Por eso mi memoria es el futuro.

Cali me ama,

Y yo estoy construyendo un espacio vital diverso e incluyente.

Y yo estoy dándole voz a los que no la tienen.

Y yo estoy creando las oportunidades que cumplen sueños.

Y yo estoy creando conciencia al país entero.

Y yo estoy nutriendo la esperanza de crear un país en paz.

Cali me ama, y yo…

Comparte la luz, un movimiento

Este domingo 16 de mayo a las 8:00 p.m., la cita es para iluminar las calles y prender una vela por la reconciliación.

En redes sociales periodistas y líderes de opinión están empezando a hablar de esta campaña para tener una mejor Cali.

Incluso el alcalde Jorge Iván Ospina publicó en sus redes sociales el apoyo al Arzobispo de Cali por medio de un mensaje.

#INVITACIÓN✅ | Mañana, domingo 16 de mayo a las 8:00 p.m., participa de la campaña #CaliMeAma💙❤️💚encendiendo una vela🕯 en tu hogar, barrio o parroquia y pidiendo por la paz🕊 en nuestra ciudad y agradeciendo en su mes a las madres, maestros y pastores por su entrega amorosa. pic.twitter.com/ZB17Z8EpqW — Arquidiócesis Cali (@Arqui_Cali) May 15, 2021

Agradecemos esta convocatoría y nos vincularemos con estusiasmo @arzobispodecali pic.twitter.com/Iy0cg8nhoA — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) May 15, 2021

Acabo de salir de una reunión con el @arzobispodecali con esta bonita campaña que están promoviendo para recuperar el amor por nuestra ciudad.



Sin políticos, sin partidos, solo iniciativa ciudadana por Cali. Es hora de reconciliarnos y decir #CaliMeAma



Quería compartírselas. pic.twitter.com/jJfR8efjDo — Jaramillo (@JulianJaraUribe) May 13, 2021

#CaliMeAma #ElValleMeAma Es hora de reconciliarnos, exijamos con menos agresividad y más conversación. pic.twitter.com/eh1nl6fKeA — José González (@josegonzalezpbr) May 14, 2021

#CaliMeAma y yo estoy trabajando con esperanza por una ciudad más equitativa e incluyente. pic.twitter.com/lELEcCywvv — Carlos M. Jaramillo (@carlosmarioj) May 14, 2021

Por mi ciudad, por su gente, por la alegría y verraquera que siempre nos caracteriza a quienes tenemos el privilegio de haber nacido en la Sultana del Valle. #CaliMeAma pic.twitter.com/Aa03yvkJWi — Ximena Duque Alzate (@XimenaDuqueA) May 14, 2021

Restablezcamos un clima de respeto y de confianza entre todos los caleños, sin importar creencias, ideas, actividades o condición social. #CaliMeAma #CaliNosAma pic.twitter.com/2gpYxCQXUs — Andrés Felipe Galindo 🚴🏽‍♂️ (@afgalindo) May 14, 2021