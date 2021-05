Inti Asprilla denuncia que gases con los que fue atacado, estaban vencidos

Tratamos de mediar, la respuesta del ESMAD fue gasearnos con GAS LACRIMÓGENO VENCIDO que contiene FOSFOGENOS Y CIANUROS letales. Acompañando la protesta he sentido muchas veces el gas lacrimógeno que se la lanza contra quienes manifestamos. Pero la quemazón en los pulmones, y el cierre en la garganta que no permite respirar solo lo viví en #Buga, ahí entendí el veneno con el que rocían al pueblo, entendí también porque los manifestantes se quejaban tanto de los gases vencidos a nuestra llegada, entendí también porque se veían en las redes niños desmayados y ancianas convulsionando unas horas antes, OJALA ENTENDAMOS TODOS QUE LO QUE ESTÁ PASANDO EN BUGA!! Y NO OLVIDEMOS NUNCA LA INFAMIA QUE NOS HA TRAÍDO EL URIBISMO. ✊🏽Fuerza✊🏽