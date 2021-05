¡Boyacá en jaque! ¡Preocupante! Campesinos de Boyacá piden que los dejen transportar sus productos

Para nadie es un secreto que diferentes negocios han quebrado por la pandemia que se adentró al mundo desde 2019. Y para los colombianos el 2021 se volvió el año para volver a sacar adelante sus proyectos.

Sin embargo, ahora con un panorama de movilizaciones; las cuales ya suman 14 días, y de pandemia; el cual Colombia pasa por el tercer pico y su peor momento, los ciudadanos ya no dan más.

Para ser específicos, los boyacenses hacen un llamado conciso y directo para quienes participan de este Paro Nacional, pues “no hay camión que llegue a la finca por miedo a que les rompan su carro en los bloqueos”, expresó Édgar Medina en entrevista para Noticias Caracol.

Pues para Édgar, la crisis que está viviendo ahora con sus productos ya lo tienen desesperado. Ya que, no sabe qué hacer con su cosecha de cebolla porque no tiene quién la transporte.

Cabe mencionar que, hasta el momento estaba levantado cabeza de la mala racha de 2020, año caótico para la venta de papa.

“Es una cebolla que la saqué hace dos días y no la he podido comercializar a causa de los bloqueos. No hay camión que llegue aquí a la finca a cargarla porque ellos tienen miedo de que en el camino les rompan sus carros, por los bloqueos que se presentan”, indicó Medina para el mismo medio.

Es importante mencionar que para la siembra, él invirtió 16 millones de pesos, de los cuales 10 de ellos los consiguió por medio de un préstamo bancario.

“Yo vendo mi cosecha y voy y le pago al banco. Pero entonces, me voy para la plaza con mi cebolla y por el camino no la puedo vender. Se daña, me toca botarla, me voy para la casa sin comida y sin plata. Es una situación muy complicada para nosotros los campesinos en estos momentos”, expresó.

Los ciudadanos de Boyacá hacen un llamado y es hacer un corredor humanitario para poder vender sus cosechas.

“Al desbloquear las vías podemos pasar con alimentos, porque aquí como ven, nuestros cultivos se están perdiendo”, indicó para Noticias Caracol la señora Consuelo Guío.

¡EL PARO NO PARA!

Sindicatos y organizaciones sociales de Colombia llamaron a nuevas protestas, después de que el Comité Nacional del Paro y el presidente Iván Duque no lograsen ningún acuerdo en la reunión celebrada este lunes, tras trece días consecutivos de movilizaciones sociales.

Las protestas, menos intensas que en los días anteriores, persistieron en el país en medio de voces que llaman al diálogo para salir del atolladero y después de que este domingo subiera la tensión en Cali por los enfrentamientos de supuestos civiles armados contra la marcha indígena.

