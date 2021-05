Concejo de Bogotá sesiona en la Plaza de Bolívar y dialoga con los manifestantes. Los líderes sociales y estudiantes aceptaron la invitación de los concejales para establecer un espacio de conversación.

El Concejo de Bogotá, por primera vez y en medio de la pandemia, optó por sesionar al aire libre en la Plaza de Bolívar. Algunos de los concejales participaron de forma presencial y otros de forma virtual.

El objetivo era poder escuchar a los líderes de los diferentes sectores que mantienen las protestas y también a los estudiantes.

Concejo en la Plaza de Bolívar

Según RCN Radio, los concejales le transmitirán al Gobierno Nacional las inconformidades y las propuestas acordadas.

“Vamos a contarle al Gobierno Nacional lo que la ciudadanía está planteando y sus inconformidades pero también sus propuestas. Algunas de ellas serán llevadas al Gobierno Distrital y otras las trabajaremos desde el Concejo como acuerdos de la ciudad o control político”, le dijo a la emisora María Fernanda Rojas, presidenta del Concejo de Bogotá.

Asimismo, la emisora habló con Cristina Maldonado Pérez, una joven estudiante afectada por la situación de la pandemia y por las dificultades económicas que atraviesa.

“Exijo una educación digna para salir adelante, para cambiar mi país, para ayudar a mi mamá, a mi familia, pero ha sido complicado. No me dan las oportunidades de estudio que yo necesito. No he podido trabajar porque en la empresa donde estaba quebraron por la pandemia. Es injusto. Necesito estudiar“, relató la joven.

Crisis laboral

La concejal Heidy Sánchez Barreto indicó que la mayoría de manifestantes son jóvenes.

“Está el adulto joven contemporáneo que se quedó en una crisis en materia laboral o que se quedó sin empleo o tiene contratos netamente precarizados y que hacen parte de esa cifra de pobreza en el país. Como Concejo debemos escuchar y así poder solventar las demandas de la gente que está en la calle“, dijo la concejala.

Por su parte, el concejal Manuel Sarmiento, rechazó la propuesta de declarar conmoción interior.

“No es una forma de resolver este problema. Es echarle gasolina al fuego porque reduciría la poca democracia que hay en el país, dándole poderes extraordinarios al presidente“, dijo Sarmiento.

Además, dijo que “lo que hay que hacer es escuchar a los jóvenes, que es justo lo que estamos haciendo hoy aquí en la Plaza de Bolívar”.

