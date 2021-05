La familia de el joven que fue abaleado en el viaducto de la capital del eje, había estado en silencio con respecto a la situación. Sin embargo, las hermanas de Lucas, Michelle y Nicole Villa, ayer dieron declaraciones sobre la situación de su hermano. El mensaje de las hermanas de Lucas Villa, estudiante que sufrió atentando en Pereira en las manifestaciones del Paro Nacional.

Las hermanas dieron sus declaraciones en una transmisión en vivo con el actor y periodista Omar Vásquez. Allí hablaron de la situación médica de su hermano y del mensaje que quieren enviarle a las y los colombianos sobre lo ocurrido.

“Ha sido un momento complicado porque ni mis papás, ni nosotras nos encontrábamos en la misma ciudad. Desde el momento en que supimos de la situación y las heridas de Lucas hubo muchas teorías”, dijeron. Muchos mensajes en redes sociales se difundieron la noche del 5 de mayo sobre que Lucas Villa estaba muerto luego del atentado que lo dejó herido con 8 impactos de bala.

Nicole y Michelle, dijeron que lo que vieron en las redes era que “estaba muerto, luego que estaba vivo pero que estaba malherido”. La familia decidió guardar silencio hasta saber con certeza la situación de Lucas.

Después, “la clínica sacó el comunicado de que neurocirugía lo descartaba para cirugía, que eso no significaba que mi hermano estuviese muerto o no hubiera nada qué hacer por él, simplemente que no requería un intervención quirúrgica”, dijo Michelle.

Las hermanas fueron claras en decir que Lucas Villa está vivo. “A todos los que han estado pendientes de mi hermano, él está vivo. Ya hablamos con el médico, ya vimos a nuestro hermano, Lucas tiene pronóstico reservado por la gravedad de sus heridas”, declararon.

Michelle y Nicole fueron enfáticas en el mensaje que quieren transmitir con respecto a lo que sucedió con su hermano. Comentaron que no quieren que su hermanos se vuelva un símbolo que alimente la guerra. “No queremos que Lucas se convierta en una bandera para más violencia, queremos llamar a los pilares con los que Lucas fundamente esta lucha. A través del amor, a través de la educación al pueblo, de las cosas positivas, Lucas es una persona de paz y amor”.

Las hermanas, quienes han agradecido a las personas que incluso han querido donar para costear los gastos médicos de su hermano, recalcaron la importancia de la paz en estas manifestaciones. Por último, hicieron un llamado “que ese sea el legado, que eso sea lo que se lleven todas las personas, eso es lo más importante. Lucas quería un cambio pero a través buenos sentimientos, buenas acciones y amor al prójimo”.