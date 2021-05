Claudia López dice que propuesta de conmoción interior por manifestaciones es “gasolina para la hoguera”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al estado de conmoción sugerido por el Centro Democrático en Canal Capital. “Aparece el expresidente Uribe diciéndole al presidente: ‘declare la conmoción interior, ¿qué pasaría si se decretara?”, señaló Ana María Ruiz, quien condujo la entrevista.

“Estamos a la mitad de una hoguera y esa propuesta del expresidente Uribe es gasolina para la hoguera”, respondió la alcaldesa.

Y agregó: “si ya hemos tenido ocho días de movilizaciones sin conmoción interior, tendríamos meses de movilizaciones con conmoción interior”, afirmó.

También detalló que este viernes, en la reunión de alcaldes con el presidente Duque, le expondrá su opinión: “espero poderle decir personalmente (al presidente) que espero que no tome ese consejo, que no esté considerando esa opción, eso lo empeoraría todo y yo claramente me opondría como ciudadana y como alcaldesa”.

Continúan las manifestaciones

Diferentes estamentos como el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, la Unión Europea (UE) y los Gobiernos de Estados Unidos y España, entre otros, tienen su foco de atención en Colombia y piden al Gobierno diálogos para salir de la crisis, al tiempo que condenan la brutalidad policial que ha dejado al menos 24 personas muertas y unos 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo, cifras que la ONG Temblores eleva a 37 homicidios.

“Sostuvimos productiva reunión con la Coalición de La Esperanza, una gran oportunidad de diálogo, por encima de diferencias y sin cálculos políticos. Buscamos soluciones y consensos por el bienestar de los colombianos, y garantizar la atención de los más vulnerables”, informó Duque en redes sociales al referirse a esta esperada cita.

Sin embargo, el presidente sigue sin reconocer los abusos por parte de las fuerzas de seguridad e insiste en criminalizar las protestas resaltando los actos de vandalismo y hablando de organizaciones criminales detrás de ellas.

Diferentes sectores políticos, analistas y organizaciones sociales han expresado su preocupación al recordar que Duque tiene que reunirse con el Comité de Paro y con los jóvenes, a quienes debe plantear soluciones reales a sus demandas de educación, salud, oportunidades de trabajo y acabar la brutalidad policial.

Recordaron que en otras ocasiones como ocurrió en 2019 -año en que hubo fuertes protestas contra la política social y económica- Duque atomizó las reuniones a las que convocó y por eso las protestas de ahora deben ser atendidas.

“El paro muy seguramente va a optar en términos de movilización social por una estrategia (…) que muy seguramente se va a convertir en acordeón en donde en unos momentos va a subir la espuma de la intensidad de la protesta y poco a poco bajará”, dijo a Efe el analista Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia.