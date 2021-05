Alcaldesa de Bogotá aplaza celebración del Día de la Madre para el 30 de mayo

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, en compañía del ministro de salud, Fernando Ruiz, y del secretario de Salud, Alejandro Gómez, anunció que la celebración del Día de la Madre se llevará a cabo el 30 de mayo y no este fin de semana, fecha tradicional.

“Reiteramos el llamado a Fenalco y a los diferentes gremios de la ciudad. Le rogamos a la ciudadanía no hacer reuniones en sitios cerrados con quienes no conviven o ir a centros comerciales. Tenemos más de 2.000 camas ocupadas con pacientes UCI. La ciudad no da más”, expresó la mandataria distrital al entregar el anuncio en rueda de prensa.