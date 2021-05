(VIDEO) Uniformado habría usado un láser para evitar que grabaran procedimiento en el norte de Bogotá

Uniformado habría usado un láser para evitar que grabaran procedimiento policial en el norte de Bogotá. Los hechos ocurrieron en las últimas horas, en el marco de las manifestaciones que se vienen presentando ininterrumpidamente desde el pasado 28 de abril en Bogotá.

Si bien la reforma tributaria fue el detonante, lo cierto es que las violaciones de la fuerza pública han avivado las movilizaciones. En este caso, un agente impidió a la ciudadanía registrar un procedimiento policial en el norte de la capital.

En las imágenes se ven a centenares de agentes, uno de ellos nota el celular y con lo que parece un láser, impide la grabación.

“La ciudadanía nos envió el día de ayer un vídeo en Bogotá, en el norte, donde se evidencia cómo un agente de la policía usa un laáser para evitar que se grabe el procedimiento policial que se estaba llevando a cabo”: resaltó la Temblores ONG al compartir el video.

La ciudadanía nos envió el día de ayer un vídeo en Bogotá, en el norte, donde se evidencia cómo un agente de la policía usa un laser para evitar que se grabe el procedimiento policial que se estaba llevando acabo.

“No y eso no es lo peor, la policía anda sin números de identificación, con la cara tapada”, “de los mismos creadores de cortar el internet para transmisiones en vivo, ahora idearon el uso de láser para tapar sus violaciones de derechos humanos”, “cuando graben que lo hagan con la luz apagada, que no prendan la linterna. Y en lo más disimulado posible. Para que esos matarifes no se den cuenta que los están grabando”, resaltan algunos de los comentarios de los usuarios sobre este nuevo actuar irregular de los policías.