Anonymous revela audios de los policías que habrían bajado del camión en Cali. El grupo de hackers publicó en sus redes tres audios de los que serían policías.

En los audios los uniformados revelarían lo que habría sucedido en el caso del camión de propiedad de la institución, involucrado en confusos hechos.

También le puede interesar: Policía responde por caso de camión del que bajan policías de civil armados en Cali

Los audios

Se trata de tres audios que fueron revelados en las redes sociales por Anonymous.

El primero con voz agitada dice: “nos tiraron como carne de cañón allá en la portada, que pa’ sacar a unos maricas que habían ahí. Pero, no sé si fue el Ejército o qué – ahí también había Ejército-, porque no más nos bajamos nos encendieron a plomo. Nos tocó correr y en esas hirieron a Tomy y a otro muchacho en la mano. Tomy si iba maluco. Ahí se fue con el capitán Guevara, no sé para dónde“.

El segundo solo dice: “hirieron a Tomy, hirieron a Tomy“.

El tercer audio sería de otro policía alterado que dice: “nos están poniendo de carne de cañón. ¡La chimba, hijueputa! No salgamos más hermano. Nos van a mandar a matar los oficiales. Nos meten a la boca del lobo. Hasta hoy soy policía, le renuncio viejo. Todo mundo que sepa voy a entregar pistola y no le trabajo más a nadie y que hagan lo que tengan que hacer. Disculpen ahí todos“.

La versión de la policía confirma los dos heridos

A través de un comunicado la institución indicó que la Policía llegó al sector luego de un llamado de los ciudadanos.

Al parecer, en el lugar se estaban presentando desde hacía varios días extorsiones, intimidaciones con armas de fuego y exigencias económicas ilegales.

“Antes de llegar al procedimiento los atacaron con armas de fuego, disparos provenientes de una multitud que dejan como resultado dos policías lesionados con heridas en el pecho y extremidades superiores. Debemos precisar que las personas en este lugar agreden a nuestros uniformados quienes para salvaguardar su integridad y evitar el uso de las armas de fuego se retiran del lugar“, indicó la Institución.

Asimismo, indicó que los videos que aportó la ciudadanía los utilizarán en el proceso de investigación. “Teniendo en cuenta que evidencia la presencia latente y flagrante de un delito en esta parte de la ciudad“, termina el comunicado.

Lo que dijo el comandante

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos Rodríguez Acosta, dijo que dos miembros de la institución resultaron heridos durante el hecho.

Según explicó, los uniformados vestidos de civil estaban atendiendo el llamado de la comunidad porque había presencia de hombres que delinquían en el sector.

“La atención fue un caso de Policía. No se está haciendo ningún ataque contra ningún tipo de protesta o manifestación. Prueba de los hechos es que los policías se retiran y tenemos dos policías heridos“, agregó el comandante.

Anonymous revela audios de los policías que habrían bajado del camión en Cali