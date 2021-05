Uribe difundió imagen de la bandera de la minga indígena y dijo que era del Eln

Acusan al exsenador de publicar noticias falsas para generar confusión. Álvaro Uribe confundió la bandera de la minga indígena con la del Eln.

Lo hizo a través de un trino en el que se ve el video de una camioneta. En la parte frontal y trasera del carro se ve la bandera de color verde y roja. Y, al parecer, el vehículo circulaba en una vía del Valle del Cauca.

Pero el líder político mencionó en su mensaje que la bandera era del grupo guerrillero y no del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca).

Uribe confundió la bandera de la minga indígena con la del Eln

“Grupo terrorista ELN en Jamundí, Valle. El camino es apoyar la acción de las FFAA con estricta observancia de la Constitución. Evitar el avance de la defensa privada armada. No repetir preferencia del terrorismo sobre las FFAA, se sufren consecuencias”, escribió.

Este es el trino:

De inmediato cientos de personas se pronunciaron por este error. Sin embargo, muchos pusieron en duda que se tratara de una equivocación.

Para varias personas, no es coincidencia que el expresidente Uribe haga este tipo de acusaciones. Esto, teniendo en cuenta que Twitter ya le había bloqueado su cuenta por incitar a la violencia en sus mensajes.

Denuncien este tweet de Uribe, diciendo que son de las ELN pero es la bandera la de minga indígena, poniendo en riesgo la minga, denunciar en masa ese tweet del Paraco!! pic.twitter.com/ql3y3SiFEU — 🏳️‍🌈🦄Lé Mamerté🦄🏳️‍🌈 (@LeMamerte) May 5, 2021

De inmediato el Cric se pronunció y rechazaron este mensaje:

CRIC Rechaza nuevo falso positivo del expresidente Uribe https://t.co/mMkiavU1vT — CRIC Colombia Cauca (@CRIC_Cauca) May 5, 2021

“El mensaje (de Uribe) es claro: CRIC y ELN son equivalentes, lo cual es absolutamente FALSO. Es posible que el expresidente después diga que no se refiere a la bandera sino a los ocupantes o a otros que no aparecen en el video, cuyos nombres por confidencialidad no le han informado, pero para nosotros está claro el señalamiento a nuestra organización”, indicaron en un comunicado.