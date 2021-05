ONU estará presente en la verificación de manifestaciones en Medellín. La organización participará en el Puesto de Mando Unificado, PMU, en coordinación por la Alcaldía de Medellín.

La administración municipal anunció el acompañamiento de la ONU en el marco de las movilizaciones que se realizan durante de la jornada.

Según la Alcaldía, esta tarde del miércoles, 5 de mayo, las movilizaciones que se han convocado en el territorio, tendrán una participación de cerca de 10.000 personas.

“Invitamos una vez más a los marchantes a ser los veedores de la manifestación pacífica. Tenemos toda la voluntad de acompañar y garantizar los derechos de los que protestan, pero no queremos más vandalismo. Hemos verificado cada una de las denuncias, incluso de desapariciones y no hay ningún caso en el que no se haya encontrado a quién se estaba buscando”, dijo Esteban Restrepo, secretario de Gobierno.

Acompañamiento

Así mismo, la Secretaría de Seguridad y Convivencia ha dispuesto a cerca de 3000 hombres para el acompañamiento de las manifestaciones.

“Nuestro propósito es acompañar y garantizar la tranquilidad y la seguridad de nuestros ciudadanos. Estamos de manera permanente en el PMU, con instrucciones claras y trabajando articulados con las agencias y con la Policía Metropolitana con 3.000 hombres. Nos importan las vidas”, dijo José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad y Convivencia.

La directora del Dagrd, Alethia Arango, además, alertó que de manera ilegal se está utilizando el nombre de este organismo para emitir mensajes de emergencia falsos o alterados.

“La recomendación es que a través de las fuentes oficiales del Dagrd Medellín, en Twitter, Instagram y Facebook, se verifique la información que está rodando toda vez que eso genera temor e intimidación”, explicó.

