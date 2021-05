Miembro del ESMAD de la Policía dice “estoy es que me voy también”

Miembro del ESMAD de la Policía cansado dice “estoy que me voy también”, antes de salir a controlar a los vándalos en Cali.

El video fue grabado por un uniformado mientras se preparaban para salir a controlar varios puntos de la ciudad, dicen que no tienen apoyo.

El video viral se presentó el día de ayer y fue grabado por un uniformado mientras recibían órdenes para intervenir a vándalos.

“Pero qué tenemos qué hacer para que nos manden apoyo, ¿nos arrodillamos?”, dice el uniformado con impotencia antes de salir al servicio.

La otra cara de la moneda que deja las protestas es igual de preocupante, 171 uniformados han sido heridos durante las protestas en Cali.

La cifra la dio a conocer este martes el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, durante una rueda de prensa convocada por el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Después de 8 días de protestas, la Policía y el ESMAD están al borde del colapso por fatiga.

El video continúa diciendo “si esto tiene que salir a medios internacionales, lo sacamos, o nos arrodillamos aquí y sacamos banderas blancas y nos rendimos”.

Evidentemente cansado, el uniformado continúa hablando acerca de cómo el estado les ha dejado sin apoyo para enfrentar a vándalos.

“¿Qué hacemos, no tenemos seguridad, a qué general se le ocurre que nos va a mandar a una guerra sin armamento?”, dice el oficial.

Luego, en un corte le pregunta a su superior, “mi capitán, ¿qué tiene que pasar para que nos manden apoyo? ¿Nos rendimos? Perdóneme que le diga mi capitán. Tengo 19 años también y siento lo mismo que ese pelado —señalando a su compañero que desea rendirse— y estoy es que me voy también”.

Dice que la situación es tan violenta que “estoy aquí parado pero ayer no pude salir de mi casa porque me encerraron y me devolvieron a bala, dice el reporte”.

Este es el video que es viral en redes sociales y muestra la delicada situación de desgaste que ya sufren las fuerzas armadas después de 8 días de enfrentamientos.