El exsenador fue entrevistado por el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN, con quien tuvo más de un momento de tensión al verse confrontado sobre el paro nacional. El tenso momento en medio de entrevista de periodista de CNN con Uribe.

Entre las preguntas se destacó una sobre el manejo que le da a sus redes sociales.

Twitter eliminó, por hacer “glorificación a la violencia”, un tuit del expresidente Álvaro Uribe que decía “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

En entrevista con CNN, el expresidente afirmó: “A la protesta, respeto; a la violencia, autoridad”. “El policía también debe ser protegido por los derechos humanos”

A lo que el periodista contrapuntó: “con lo que la comunidad internacional trae hoy a la mesa, sentenciando los posibles abusos de la fuerza policial y el posible uso de armas de fuego cuando no eran necesarias”.

Y Uribe respondió: “usted no me está llamando como periodista; me está llamando como político y no le puedo aceptar eso”, advirtió Uribe visiblemente molesto.

Y continuó “Aquí no estamos pidiendo que les disparen a los manifestantes. Nunca. Aquí lo que estamos pidiendo es que se respete a la policía”.

Sobre los ataques a la fuerza pública agregó que: “cuando agreden al policía, como hemos visto, 500 policías agredidos, uno asesinado, los otros heridos, hombre, quemaron un hotel en la ciudad de Cali porque había protegido a unos policías que estaban ahí descansando y sin armas. Entonces, de acuerdo con la Constitución, con los derechos humanos, los policías tienen el derecho de defender su integridad y el deber de proteger a los ciudadanos y a sus bienes”, dijo Uribe en la entrevista.

“Yo con mucho gusto le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas”, dijo Uribe en un tenso momento de la entrevista.

Sobre las denuncias de abusos policiales frente a las protestas que se están desarrollando en el país, Uribe afirmó que “hay que dejar que las investigaciones se hagan”.

“Hay una serie de pronunciamientos de organismos internacionales que son totalmente sesgados contra las Fuerzas Armadas de Colombia”.

Por su lado CNN recordó que la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo que “las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas”.

Frente a esta declaración, Uribe dijo que “(Amnistía Internacional) está bastante perdida en la realidad colombiana» y añadió que «acaban de dar un informe de la Fiscalía General, que es muy estricta, en el sentido que unas personas que aparecían que estaban registradas como desaparecidas ya aparecieron”.

“Este es un país que maneja muy cuidadosamente el tema de las detenciones. Aquí no pueden hablar con esa rapidez, con esa ligereza, de torturas”, afirmó Uribe.

El expresidente Uribe dijo que la reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Iván Duque le parece “desafortunada”.

Sin embargo, añadió: “Pero el presidente Duque no solamente la retiró sino que dijo que va a buscar unos recursos, como lo habíamos pedido muchos, que lo paguen los sectores más pudientes del país, para poder atender la pobreza”.

Además, Uribe afirmó que “el gobierno del presidente Duque es un gobierno con una gran contextura democrática”.