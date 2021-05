Medidas en Bogotá. El esquema 4×3 (cuatro días de nueva normalidad por tres días de cuarentena general), por ahora, no se seguirá aplicando en la capital.

El anuncio lo hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, finalizado el comité epidemiológico distrital y nacional, donde se evaluó la situación que atraviesa la ciudad por casos de coronavirus. De hecho, el último reporte de SaluData, da cuenta que la ocupación de UCI COVID-19 se encuentra en 94.6%.

“Esta semana, entre el 3 y el 10 de mayo, estimamos que está ocurriendo el pico de esta tercera ola de contagio, eso quiere decir que vamos a estar muy altos en ocupación de UCI-COVID”, señaló.

No obstante, exaltó que hay factores que demuestran la estabilización de la curva epidemiológica: “no cantamos victoria, pero son tres señales relativamente alentadoras: cierta estabilidad de la curva en casos de contagios, descensos sostenido en la velocidad del contagio y cierta estabilización de la curva de fallecidos”.

Dada esa explicación, que se resume en que estamos “altos, pero estables”, recalcó que este fin de semana no habrá cuarentena total.

“Hemos decidido suspender los tres días de cuarentena general que veníamos haciendo. Por razones epidemiológicas, porque estamos altos, pero estables, es una primera razón; porque estos tres días adicionales, aún si cumpliéramos esa cuarentena total, eso no va a modificar en el corto plazo la ocupación de UCI; pero también debo decirlo, porque no tengo la cara de pedirle al sector productivo y comercial, que ha hecho un mes de semejante sacrificio, que siga sacrificando su actividad de trabajo mientras las calles están llenas de gente que decidió no hacer su aporte al cuidado productivo”, sentenció.

“En cualquier caso, esta será la semana más alta, más difícil, pero prevemos que para la próxima semana va a empezar a mostrar una tendencia hacia la baja”, agregó.

Todo lo que debe saber sobre el pico y cédula, toque de queda, ley seca y otras medidas en Bogotá

Sumado al anuncio del fin de la cuarentena general los fines de semana, la alcaldesa informó que hay medidas que siguen en pie.

Una de estas decisiones tiene relación con continuar la suspensión de las clases virtuales. “Vamos a mantener como lo habíamos anunciado la educación 100% virtual, no hay presencialidad educativa hasta el 9 de mayo, tal cual lo habíamos acordado, mantenemos esa medida”, reseñó.

Igualmente, explicó que hasta el 9 de mayo también continuará rigiendo la ley seca general; hasta esa misma fecha también se mantendrá el toque de queda, de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

Al contrario, se tomó la determinación de levantar la medida de pico y cédula. Eso quiere decir que a partir de hoy los capitalinos no se limitarán por el último dígito de su cédula. “Vamos a tener una medida que puede ser riesgosa, pero que es una manifestación de confianza y gratitud con el sector más formal de nuestra economía: no vamos a tener pico y cédula, que es la manera de hacer control de aforo general, sino que vamos a trabajar y a coordinarnos con cada centro de comercio para tener el mejor control de aforo sin necesidad de tener pico y cédula”, puntualizó.

Día de la Madre

La alcaldesa Claudia López señaló que, en acuerdo con el sector comercial, no habrá convocatoria para celebrar el Día de la Madre, fecha que además aplazó el Gobierno Nacional.

“Le ruego a todo el sector de restaurantes, de comercio, etc., que se abstengan de hacer cualquier tipo de actividad promocional invitando a la celebración del Día de la Madre. No hay celebración comercial del Día de la Madre este domingo. Le rogamos a la gente por favor quedarse en casa, no hacer reuniones sociales con personas que usted no convive”, sostuvo.