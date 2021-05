“No hemos tenido ningún fallecido ni herido por arma de fuego”: alcaldesa de Bogotá sobre protestas

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que tras cinco días de protestas no se han registrado fallecidos por arma de fuego. Este lunes se cumple el sexto día de movilizaciones.

“Tras 5 días de protestas mayoritariamente pacíficas, no hemos tenido ningún fallecido ni herido por arma de fuego, pero sí lesionados. Presidiré hoy Mesa de Garantías para verificar las denuncias por abuso policial con Personería/Procuraduría/Defensoría/Fiscalía y organizaciones”, puntualizó la mandataria distrital en Twitter.

Alcaldesa de Bogotá sobre protestas

“¡La traición y el engaño es los suyo señora. No le creemos nada!”, “De verdad, ¿Dónde vive? Deje de creernos tontos, usted nos quitó las garantías de las personas de DDHH, nos dejó solos en la calle, sus policías han cometido cosas graves. Llevamos 5 días en la calle, maltratados y usted no hizo una mierda”, “Uy doña casi me liquidan tus juguetes nuevos del esmad, pero todo bien aún porto fuerza pa seguir luchando por mi patria”, resaltan algunos de los mensajes en respuesta a la publicación de la alcaldesa.

Muertos en protestas

Las protestas y desórdenes de los últimos seis días en Colombia en contra del cuestionado proyecto de reforma tributaria, ya retirado por el Gobierno, dejan al menos 16 muertos y más de 700 heridos, informó este lunes la Defensoría del Pueblo.

Según datos de la institución, que no dio detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias de las muertes, en las agitadas jornadas también “han resultado heridos 254 civiles y 457 policías”, pero otras fuentes dan cifras mayores tanto de fallecidos como de lesionados.

Las protestas, que continúan hoy, comenzaron el pasado miércoles de manera pacífica en las principales ciudades del país pero los hechos de vandalismo y desmanes en lugares como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá han aumentado la tensión social.

El presidente Iván Duque anunció el domingo el retiro del polémico proyecto presentado el 15 de abril por el Ministerio de Hacienda y solicitó al Congreso tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos para así evitar la incertidumbre financiera.

El Comité promotor de las protestas dio hoy una rueda de prensa en la que la segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Martha Alonso, dio unas cifras de fallecidos más altas que las de la Defensoría.

“Al momento tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia”, expresó.

Alfonso agregó que durante las manifestaciones han documentado “726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios, 12 jóvenes han perdido sus ojos”, y que “más de 45 defensores de derechos humanos se les ha limitado su posibilidad de ejercer ese trabajo”.

A falta de datos oficiales, la ONG Temblores alertó además que durante los cinco días previos de protestas fueron asesinadas 21 personas, 92 fueron víctimas de violencia física por parte de la fuerza pública y otras 672 fueron detenidas arbitrariamente.

La organización investiga la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías y documenta cuatro denuncias de violencia sexual por los que son señalados miembros de la fuerza pública.