VIDEO | ¡Desgarrador llanto de madre que perdió un hijo en protestas!

La situación en el país está más delicada que nunca. Luego de las palabras del presidente Iván Duque autorizando la asistencia militar en las ciudades donde avanzan las protestas contra la reforma tributaria, son cientos los videos con denuncias en la madrugada que han inundado las redes sociales.

Sin duda el que más parte el alma es el de esta madre que al parecer sufrió la muerte de su único hijo tras represión en manifestaciones. Ella, en un puesto de salud en Ibagué, gritaba desconsolada pidiendo que le quitaran la vida a ella también porque ya no le quedaba nada.

“Mi único hijo. Que me maten a mi también, a mi ya me mataron hoy. ¡Entonces que me maten porque me voy con mi hijo, me voy con mi hijo! Era mi único hijo. Me matan a mi, a mi me pegan un tiro también!”, lloraba y gritaba desconsolada la madre.