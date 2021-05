Colombianos no cantan victoria; piden respuestas por los crímenes durante las protestas

El retiro de la reforma tributaria no es motivo de celebración, aseguran. Colombianos no cantan victoria y piden respuestas por los crímenes durante las protestas.

Así lo han manifestado en redes sociales tras el anuncio del presidente Iván Duque.

Además de pedir explicaciones por las muertes y violaciones registradas durante las protestas a manos de las autoridades, están pidiendo la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla.

“La ciudadanía logró retirar la reforma TRIBUTARIA , pero las vidas jamás se van a recuperar, @IvanDuque y la cúpula militar deben responder por los muertos. NO PUEDE QUEDAR EN LA IMPUNIDAD”, expresó el columnista y experto en conflicto, Ariel Ávila.

La ciudadanía logró retirar la reforma TRIBUTARIA , pero las vidas jamás se van a recuperar, @IvanDuque y la cúpula militar deben responder por los muertos. NO PUEDE QUEDAR EN LA IMPUNIDAD — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) May 2, 2021

Y a su voz se sumaron más ciudadanos, pidiendo que respondan por las violaciones a los derechos humanos. Por eso, aseguran, el paro debe continuar.

Representante @DavidRacero hay que pedir la renuncia inmediata del @mindefensa por todos sus crímenes contra el pueblo Colombiano en estás marchas. Ya es hora que respondan. @PizarroMariaJo @GustavoBolivar @AUGUSTOOCAMPO @DeCurreaLugo — Luis Alberto Vasquez Campos (@Lubetovasquez) May 2, 2021

Que retiren la reforma tributaria es solo un paso, ahora tienen que responder por todos los crímenes que han cometido. Hay que seguir en pie de lucha. — Paloma, la del bloque 🦖 💚💚💚 (@pamfromtheblock) May 2, 2021

Diferentes organizaciones han registrado, hasta el momento, 21 muertes en todo el país, además de otro tipo de violaciones.

Las consecuencias irreparables de la reforma tributaria:



92 víctimas de violencia física

21 homicidios por parte de la @PoliciaColombia

672 detenciones arbitrarias

12 agredidos en los ojos

30 víctimas de armas de fuego

4 víctimas de violencia sexual

Fuente: @TembloresOng — Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) May 2, 2021

Retiro de la reforma tributaria

Este domingo el mandatario anunció que cedió a las peticiones de los manifestantes y por eso ordenó que se retire el texto de la reforma tributaria.

Sin embargo, anunció que presentará otro proyecto, que contará con las propuestas de las bancadas, sectores económicos y la ciudadanía.

El mandatario dijo desde la Casa de Nariño:

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos”.

Y luego agrego:

“La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el Ingreso Solidario, que hoy beneficia a más de 3,4 millones de hogares; brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y que hoy, mediante el Fondo de Solidaridad Educativa, beneficia a cerca de 700 mil estudiantes; extender el subsidio a la nómina, que ha beneficiado a cerca de 3,5 millones de trabajadores, extender la devolución del IVA a cerca de 2 millones de hogares vulnerables”.