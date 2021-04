De nuevo la actriz enciende polémica en redes. La enérgica reacción de Margarita Rosa ante críticas a Petro por el paro.

Al día siguiente de la protesta, De Francisco se pronunció en redes, tras las críticas que recibió Gustavo Petro después de la jornada.

En redes algunos criticaron que el excandidato presidencial estuvo ausente en la marcha del 28 de abril, la cual él mismo impulsó a través de sus redes sociales.

La artista e influenciadora escribió a través de su cuenta de Twitter que, “Petro no incitó a la violencia. Propuso parar el país; quedarnos quietos, lo cual es todo lo contrario. Esa es una forma contundente y segura de protestar. Incitar a la violencia es lo que han hecho los gobiernos que hemos tenido, hinchados de robarnos y burlarse de nosotros’’.

Sin embargo, después de dar su opinión recibió comentarios a favor y en contra del dirigente político.

Posteriormente Margarita decidió publicar otro trino: “Este régimen está enloqueciendo de miseria a la gente’’, concluyó.

No es la primera vez que la actriz defiende a Petro en redes sociales.

Hace unos días escribió:

“Vénganse pal Pacto, gentes. Que no nos pase lo de Ecuador. A los que no les gusta Petro, entiendan que el Pacto Histórico es mucho más que un candidato. Es un clamor nacional que se va a institucionalizar en un acuerdo que haremos entre todos. ¡Si no nos unimos, no lo lograremos!”, escribió Margarita por medio de su cuenta de Twitter.

El balance que dejó la jornada del 28 de abril

La Procuraduría General de la Nación acompañó desde el Puesto de Mando Unificado – PMU instalados en el territorio nacional las movilizaciones ciudadanas para garantizar su derecho a la protesta.

El PMU de la PGN estuvo liderado por el Viceprocurador General, Antonio Emiro Thomas Arias, el delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento y conformado por procuradores provinciales, regionales, distritales y delegados.

Este equipo realizó seguimiento en tiempo real de los hechos que se registraron en las diferentes ciudades del país.

Entre los casos registrados se encuentran:

– 32 intervenciones por parte del ESMAD.

– Afectaciones a 21 estaciones de Transmilenio en Bogotá y daños en el CAI San Victorino.

– Policías lesionados: 9 uniformados (3 oficiales y 6 patrulleros) en Cali – Valle del Cauca, Turbo – Antioquia (7) , Neiva (1) y Huila (1).

– 175 comparendos por incumplimiento a las medidas sanitarias, principalmente por el uso de tapabocas.

– Incautación de 299 armas cortopunzantes.

– Captura de 20 personas y 6 conducciones.

Asimismo se registraron 781 medidas, principalmente en las ciudades de Bogotá (247), Cúcuta (49), Medellín (43) y Cartagena (29).

Las medidas aplicadas principalmente fueron por porte ilegal de armas (299), no acatar las medidas establecidas por las autoridades (208) y (45) por porte de estupefacientes.

El Ministerio Público rechazó de manera enfática las agresiones a ciudadanos, representantes de los medios de comunicación y los actos vandálicos presentados a bienes públicos y privados.