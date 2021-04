Si no se enteró, le contamos que Vicky Dávila explotó porque también atacaron el edificio de Semana.

La periodista colombiana se refirió al tema a través de un texto que escribió en su medio.

Primero se refirió a los ataques en contra del Canal RCN, la que fue casa periodística durante varios años.

“En el Canal RCN intentaron meterse los vándalos, agredir. Esos fueron momentos de terror porque intentaron violentar las puertas de seguridad”, aseguró y luego confesó que lo “mismo ocurrió en las instalaciones de Semana”.

Dávila no se refirió concretamente a lo sucedido, simplemente contó que un grupo de vándalos llegó a las instalaciones “y atentó contra el edificio donde opera el grupo editorial, pero también otras empresas”.

En su mensaje también aseguró que mucha culpa de lo sucedido lo tienen algunos políticas y periodistas que promueven el “odio” contra algunos medios de comunicación.

“Este ataque no es contra RCN, no es contra Semana, es contra la prensa de Colombia, y es fruto de ese odio que algunos políticos, incluso algunos colegas, han venido promoviendo, y Dios quiera que este odio no termine en alguna fatalidad contra algún periodista o trabajador del Canal RCN y Semana”.

Y continuó: “Políticos que tienen aspiraciones presidenciales, y que se dedican a promover el odio contra los periodistas, porque no respetan la libertad de prensa, no respetan la democracia, y porque no soportan la crítica. Y acá está el fruto de eso. Rechazamos rotundamente estos ataques”,

Directores de SEMANA, RCN y NTN24 rechazan ataques en medio del paro nacional ⁦@CGurisattiNTN24⁩ ⁦@JoseMAcevedo⁩ https://t.co/V2m7rAlgUS — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) April 29, 2021

Respecto a lo sucedido en RCN, en redes sociales se difundieron varios videos del momento en que cerca de 100 personas arremetieron contra las instalaciones que se encuentran en la Avenida de las Américas con 65, en Bogotá.

Estos vándalos golpearon las puertas y amenazaron con derribarlas, lo que generó el pánico dentro de las instalaciones por parte de los empleados.