Congresistas de diferentes partidos criticaron la terquedad del Gobierno Nacional en mantener el proyecto de reforma tributaria. Congresistas proponen paro legislativo para que el Gobierno cancele la Reforma Tributaria.

Algunos plantearon un paro legislativo hasta que no se retire este proyecto.

Incluso el senador Armando Benedetti aseguró que el Congreso no puede “ser sordo” ante el llamado de los ciudadanos que salieron el 28 de abril.

“El Congreso no debe sesionar hasta que se retire, no sólo porque sea bueno o malo, sino para que no haya más muertos y empiece un nuevo día con un consenso”, dijo.

El senador del Polo Democrático aseguró que ni siquiera se podría ajustar un proyecto como el que está concebido.

“Una enmienda o maquillaje de semejante iniciativa que tiene un carácter lesivo para millones de personas”.

Hasta el momento, el Gobierno ha reiterado en que no retirará el proyecto que lidera el ministro Alberto Carrasquilla.

El próximo lunes será el primer encuentro entre el ministro Carrasquilla, y ponentes de la Reforma Tributaria para estudiar en detalle los puntos del proyecto.

El balance que dejó la jornada del 28 de abril

La Procuraduría General de la Nación acompañó desde el Puesto de Mando Unificado – PMU instalados en el territorio nacional las movilizaciones ciudadanas para garantizar su derecho a la protesta.

El PMU de la PGN estuvo liderado por el Viceprocurador General, Antonio Emiro Thomas Arias, el delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento y conformado por procuradores provinciales, regionales, distritales y delegados.

Este equipo realizó seguimiento en tiempo real de los hechos que se registraron en las diferentes ciudades del país.

Entre los casos registrados se encuentran:

– 32 intervenciones por parte del ESMAD.

– Afectaciones a 21 estaciones de Transmilenio en Bogotá y daños en el CAI San Victorino.

– Policías lesionados: 9 uniformados (3 oficiales y 6 patrulleros) en Cali – Valle del Cauca, Turbo – Antioquia (7) , Neiva (1) y Huila (1).

– 175 comparendos por incumplimiento a las medidas sanitarias, principalmente por el uso de tapabocas.

– Incautación de 299 armas cortopunzantes.

– Captura de 20 personas y 6 conducciones.

Asimismo se registraron 781 medidas, principalmente en las ciudades de Bogotá (247), Cúcuta (49), Medellín (43) y Cartagena (29).

Las medidas aplicadas principalmente fueron por porte ilegal de armas (299), no acatar las medidas establecidas por las autoridades (208) y (45) por porte de estupefacientes.

El Ministerio Público rechazó de manera enfática las agresiones a ciudadanos, representantes de los medios de comunicación y los actos vandálicos presentados a bienes públicos y privados.

