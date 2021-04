VIDEO | Delincuentes atacaron sede de un banco en Cali durante paro nacional

Este miércoles 28 de abril, las calles de las principales ciudades estuvieron llenas de colombianos exigiendo que se tumbe el proyecto de la reforma tributaria. Aunque la mayoría marcho de forma pacífica, algunos actuaron como delincuentes como sucedió en el ataque a la sede de un banco en Cali.

La página oficial de Noticias Caracol dio a conocer la noticia, confirmando que todo aconteció en el AV Villas ubicada en la Plaza de Cayzedo, donde habían tomado la decisión de cerrar las puertas, justamente, para evitar ser destruida por los vándalos.

Sin embargo, no fue impedimento para que los delincuentes rompieran absolutamente todo e ingresaran a la fuerza. Ante dicha situación, los trabajadores del banco gritaron con angustia. Y es que estaban acorralados.

“Mira esto. Se nos metieron. Vayan para atrás. Hey, no hagan eso. Por favor, no más. Aquí hay personas. Dios mío, no. Somos personas, no más”

El banco, a través de un comunicado, denunció lo sucedido. Allí, indicó que, además de las daños a la infraestructura, los trabajadores fueron despojados de sus pertenencias. Además, algunos fueron agredidos con armas blancas y de fuego.

Captura de pantalla de video tomada del Twitter de @NCValle

Video del momento donde delincuentes atacan sede de un banco en Cali durante el paro nacional